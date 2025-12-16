Češi už jsou ze šipkařského MS pryč. Gawlas hladce podlehl Priceovi

Autor: ,
  23:23
Šipkař Adam Gawlas na mistrovství světa podlehl 0:3 na sety šampionovi z roku 2021 Gerwynu Priceovi z Walesu. V prvním kole turnaje v londýnské Alexandra Palace tak skončili oba čeští reprezentanti, Karel Sedláček prohrál v sobotu stejným výsledkem s Nizozemcem Wesselem Nijmanem.

Šipkař Gerwyn Price (vlevo) slaví, na MS přemohl Adama Gawlase. | foto: AP

Gawlas se na mistrovství světa představil podruhé, postup do druhého kola z roku 2022 ale nezopakoval. Devátý hráč žebříčku Price po suverénním úvodu prohrával ve druhém setu 0:2 na legy, stav ale otočil a poslední set ovládl opět 3:0. Třiadvacetiletý český šipkař, který momentálně nedrží profesionální kartu organizace PDC, si za porážku v prvním kole odnese 15 tisíc liber (415 tisíc korun).

Šipkař Sedláček na MS končí v prvním kole, soupeř se zaskvěl skvělými průměry

Mistrovství světa se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu se 128 hráči a o rekordní prize money, které je oproti minulému ročníku dvojnásobné. Z celkové dotace pěti milionů liber (138 milionů korun) dostane vítěz pětinu (27,7 milionu korun).

Vstoupit do diskuse
Témata: Šipky, Adam Gawlas
title=Tipsport - partner programu
Columbus vs. AnaheimHokej - - 17. 12. 2025:Columbus vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.12
  • 4.33
  • 2.91
NY Rangers vs. VancouverHokej - - 17. 12. 2025:NY Rangers vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.33
  • 4.02
  • 2.73
Detroit vs. NY IslandersHokej - - 17. 12. 2025:Detroit vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.25
  • 4.14
  • 2.79
Montreal vs. PhiladelphiaHokej - - 17. 12. 2025:Montreal vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.30
  • 4.12
  • 2.73
Toronto vs. ChicagoHokej - - 17. 12. 2025:Toronto vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 1.86
  • 4.30
  • 3.63
Boston vs. UtahHokej - - 17. 12. 2025:Boston vs. Utah //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.47
  • 4.15
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Smrt po potyčce. Protiva Sawchuk chytal jako bůh, ukrutně trpěl a kdekoho štval

Premium
Terry Sawchuk v brance Los Angeles Kings se svou ikonickou maskou.

Málokterá sportovní kariéra je tak úžasně magická i ukrutně tragická jako ta, kterou prožil Terry Sawchuk. Trpký konec ji jen korunoval. Famózní hokejový gólman zemřel 31. května 1970 v New Yorku na...

17. prosince 2025

Barcelona přemohla v Eurolize bývalého kouče Nymburka, má čtvrtý triumf v řadě

Tomáš Satoranský během utkání s Boloňou.

Basketbalisté FC Barcelona vyhráli v Eurolize čtvrtý zápas za sebou, z Paříže si odvezli vítězství 85:69. Rozehrávač Tomáš Satoranský se na triumfu nad týmem bývalého nymburského trenéra Franceska...

16. prosince 2025  23:08,  aktualizováno  23:43

Češi už jsou ze šipkařského MS pryč. Gawlas hladce podlehl Priceovi

Šipkař Gerwyn Price (vlevo) slaví, na MS přemohl Adama Gawlase.

Šipkař Adam Gawlas na mistrovství světa podlehl 0:3 na sety šampionovi z roku 2021 Gerwynu Priceovi z Walesu. V prvním kole turnaje v londýnské Alexandra Palace tak skončili oba čeští reprezentanti,...

16. prosince 2025  23:23

Postup i přes pátou prohru. Nymburk zabojuje v baráži o osmifinále Ligy mistrů

Vojtěch Hruban z Nymburku prchá před Jeremiahem Hillem.

Nymburští basketbalisté prohráli pátý souboj v Lize mistrů v řadě, na palubovce francouzského Élan Chalon padli 84:97. Po závěrečném 6. kole základní skupiny B se ale stejně mohou radovat. Jejich...

16. prosince 2025,  aktualizováno  23:05

Čtyři Češi pomohli Zugu do semifinále Ligy mistrů. Dál jdou i tři švédské celky

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Hokejisté Zugu v sestavě se čtveřicí českých hráčů Janem Kovářem, Dominikem Kubalíkem, Danielem Voženílkem a Davidem Skleničkou postoupili do semifinále Ligy mistrů poté, co odvetném utkání...

16. prosince 2025  22:30

Shiffrinová vyhrála v SP i čtvrtý slalom sezony. V Courchevelu byla suverénní

Američanka Mikaela Shiffrinová během slalomu v Courchevelu.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála i čtvrtý slalom sezony Světového poháru, v Courchevelu deklasovala soupeřky rozdílem třídy. Třicetiletá hvězda porazila druhou v pořadí Camille Rastovou...

16. prosince 2025  21:45,  aktualizováno  22:21

Bílkova průlomová sezona. Nejlepší střelec a kapitán pokračuje v Teplicích

Teplický Michal Bílek slaví gól do sítě Bohemians.

Fotbalové Teplice si pojistily svého kapitána a nejlepšího střelce, záložník Michal Bílek na Stínadlech prodloužil kontrakt, který by mu vypršel v létě. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu,...

16. prosince 2025  20:14

Fotbalistou roku FIFA je Dembélé. Navázal na svůj triumf ve Zlatém míči

Ousmane Dembélé z Paris St. Germain se raduje.

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za uplynulý rok podle mezinárodní federace FIFA získal útočník Ousmane Dembélé. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který s Paris St. Germain...

16. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:03

Babka dostal ve Vsetíně padáka. Trenéra dočasně nahradí duo Broš a Němec

Trenér Vsetína Daniel Babka.

Od hokejistů Vsetína v první lize byl odvolán hlavní trenér Daniel Babka. Aktuálně šestý tým tabulky druhé nejvyšší soutěže povedou minimálně ve středečním derby proti Zlínu asistenti Michal Broš a...

16. prosince 2025  19:38

Formule 1 se vrátí do Portugalska. Z kalendáře naopak vypadne Zandvoort

Závodní okruh v portugalském Portimau.

Do formule 1 se v letech 2027 a 2028 vrátí Velká cena Portugalska. Pojede se na okruhu v Portimau, který prestižní seriál naposledy přivítal v letech 2020 a 2021 během pandemie covidu. Předtím ještě...

16. prosince 2025  19:29

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Trenér Plzně Miroslav Koubek před zápasem proti Glasgow Rangers

Už pomalu najížděl na klidnější rytmus. Zašel si zaběhat, projel se na kole nebo s manželkou vyrazil na výlet. Konečně měl čas sednout si na jedno do oblíbené kladenské hospůdky. Taky zařídit...

16. prosince 2025  18:33

Nová vláda sport posune, věří funkcionáři po Šebkově odvolání z vedení NSA

Tisková konference České obce sokolské (ČOS) k XVII. všesokolskému sletu 2024,...

Předseda České unie sportu (ČUS) Jan Boháč v reakci na úterní odvolání předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka uvedl, že pro sport je klíčové, aby v NSA pokračovala administrace...

16. prosince 2025  18:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.