Češi už jsou ze šipkařského MS pryč. Gawlas hladce podlehl Priceovi

Gawlas se na mistrovství světa představil podruhé, postup do druhého kola z roku 2022 ale nezopakoval. Devátý hráč žebříčku Price po suverénním úvodu prohrával ve druhém setu 0:2 na legy, stav ale otočil a poslední set ovládl opět 3:0. Třiadvacetiletý český šipkař, který momentálně nedrží profesionální kartu organizace PDC, si za porážku v prvním kole odnese 15 tisíc liber (415 tisíc korun).
Šipkař Sedláček na MS končí v prvním kole, soupeř se zaskvěl skvělými průměry
Mistrovství světa se letos hraje poprvé v rozšířeném formátu se 128 hráči a o rekordní prize money, které je oproti minulému ročníku dvojnásobné. Z celkové dotace pěti milionů liber (138 milionů korun) dostane vítěz pětinu (27,7 milionu korun).