Ceny fair play získali hokejista Martinec a jezdec rallye Prokop

Křídelní útočník Martinec patřil do zlaté generace 70. let, dotáhl to ke třem titulům mistra světa a v československé lize a reprezentaci nastřílel více než 500 gólů. Vyhlášený technik dokázal hrát bez faulů, na trestnou lavici usedal jen výjimečně a férový přístup si následně přenesl i do úspěšné trenérské kariéry. Byl členem realizačního týmu reprezentace na zlatých olympijských hrách 1998 v Naganu a podílel se na zisku tří světových titulů.

„Já jsem se snažil celý život hrát normálně, slušný hokej. Jak říkali, že jsem byl pořád slušný, tak to není úplně pravda. Jako lepšího hráče mě hlídali osobně, sekali, hákovali a drželi, takže jsem to občas nevydržel a přetáhl je přes záda. Ale to bylo málokdy. Jinak jsem se snažil udělat z protihráčů blbce, dát jim to mezi nohama, zesměšnit je. To byla moje filozofie,“ řekl Martinec, jemuž ocenění v sídle ČOV v Praze předala nová předsedkyně Českého klubu fair play Šárka Strachová.¨

Martin Prokop

Prokop na Rallye Dakar bojoval s Francouzem Cyrilem Despresem o páté místo, které by v kategorii automobilů bylo českým maximem. Před cílem předposlední etapy ale zahlédl havarované auto svého hlavního soka a okamžitě se rozhodl mu pomoci, i když se tím připravil o vytoužený posun v celkovém pořadí. Mezi elitními jezdci je přitom taková pomoc výjimkou.

„Myslím si, že k takovému chování musíš dospět. Závodím dvacet let, viděl jsem spoustu věcí, úspěchů, neúspěchů, různých příběhů a už se umím nad některé věci povznést. Tohle je věc, ke které část sportovců dospěje a je jedno, ve které disciplíně,“ řekl Prokop ČTK.

Veslařská trenérka Martina Součková převzala diplom Evropského hnutí fair play za záchranu dvou tonoucích během předloňských Primátorek. Mezi držitele diplomů se zařadili například další soutěžní jezdec Filip Mareš za pomoc soupeři na Valašské rallye nebo berounský atletický trenér Karel Gregovský, který při běžeckém závodu pohotovým zásahem zachránil život dvanáctileté dívce.