Paraplavec Kratochvíl i Pogačar. Jací sportovci mohou získat cenu Laureus?

Spolu s osmnáctiletým Kratochvílem, který na loňském šampionátu v Singapuru získal čtyři tituly, se o cenu ucházejí další paraplavci Brazilec Gabriel Araújo a Ital Simone Barlaam, švýcarská závodnice na handbiku Catherine Debrunnerová, americká parahokejistka Kelsey DiClaudiová a ekvádorská atletka Kiara Rodríguezová.
Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku
V hlavních kategoriích aspirují na sportovního Oscara španělský tenista Carlos Alcaraz, jeho italský rival Jannik Sinner, francouzský fotbalista Ousmane Dembélé, švédský tyčkař Armand Duplantis, španělský motocyklový jezdec Marc Márquez a slovinský cyklista Tadej Pogačar. Mezi ženami si nominaci vysloužily španělská fotbalistka Aitana Bonmatíová, americké sprinterky Sydney McLaughlinová-Levroneová a Melissa Jeffersonová-Woodenová, keňská běžkyně Faith Kipyegonová, americká plavkyně Katie Ledecká a běloruská tenistka Aryna Sabalenková.
Ceny Laureus se udělují od roku 2000. Z nominovaných sportovců vybírají vítěze členové akademie. Předloni byla za návrat roku nominována tenistka Markéta Vondroušová, ale cenu nezískala. V roce 2012 vyšla Petra Kvitová naprázdno v hlavní anketě i v kategorii průlom roku.