Paraplavec Kratochvíl i Pogačar. Jací sportovci mohou získat cenu Laureus?

Autor: ,
  20:59
Držitel sedmi medailí z loňského mistrovství světa v paraplavání David Kratochvíl je v šestičlenné nominaci na sportovní cenu Laureus v kategorii handicapovaných sportovců. Jména nominovaných, o kterých rozhodují novináři, oznámili na ceremoniálu v Madridu někdejší německý tenista Boris Becker či bývalá britská atletka Jessica Ennisová-Hillová. Vítězové budou vyhlášeni ve španělské metropoli v pondělí 20. dubna.
Hostem pořadu Rozstřel je David Kratochvíl, paralympijský plavecký šampion,...

Hostem pořadu Rozstřel je David Kratochvíl, paralympijský plavecký šampion, který si z Paříže přivezl tři cenné kovy. | foto:  Petr Topič, MAFRA

David Kratochvíl přebírá ocenění na vyhlášení Sportovce roku 2025.
Paralympijský vítěz David Kratochvíl během vyhlašování kategorie rap/hip hop...
Na slavnostní odhalení uměleckého artefaktu, který nese název „Souhra prohra...
Nevidomý plavec David Kratochvíl přebral od prezidenta Petra Pavla medaili Za...
41 fotografií

Spolu s osmnáctiletým Kratochvílem, který na loňském šampionátu v Singapuru získal čtyři tituly, se o cenu ucházejí další paraplavci Brazilec Gabriel Araújo a Ital Simone Barlaam, švýcarská závodnice na handbiku Catherine Debrunnerová, americká parahokejistka Kelsey DiClaudiová a ekvádorská atletka Kiara Rodríguezová.

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

V hlavních kategoriích aspirují na sportovního Oscara španělský tenista Carlos Alcaraz, jeho italský rival Jannik Sinner, francouzský fotbalista Ousmane Dembélé, švédský tyčkař Armand Duplantis, španělský motocyklový jezdec Marc Márquez a slovinský cyklista Tadej Pogačar. Mezi ženami si nominaci vysloužily španělská fotbalistka Aitana Bonmatíová, americké sprinterky Sydney McLaughlinová-Levroneová a Melissa Jeffersonová-Woodenová, keňská běžkyně Faith Kipyegonová, americká plavkyně Katie Ledecká a běloruská tenistka Aryna Sabalenková.

Ceny Laureus se udělují od roku 2000. Z nominovaných sportovců vybírají vítěze členové akademie. Předloni byla za návrat roku nominována tenistka Markéta Vondroušová, ale cenu nezískala. V roce 2012 vyšla Petra Kvitová naprázdno v hlavní anketě i v kategorii průlom roku.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Mladá Boleslav vs. SpartaFotbal - - 3. 3. 2026:Mladá Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 34.00
  • 1.03
  • 22.50
Leeds vs. SunderlandFotbal - 29. kolo - 3. 3. 2026:Leeds vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 12.00
  • 3.40
  • 1.45
Everton vs. BurnleyFotbal - 29. kolo - 3. 3. 2026:Everton vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 50.00
  • 300.00
Bournemouth vs. BrentfordFotbal - 29. kolo - 3. 3. 2026:Bournemouth vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.40
  • 1.60
  • 5.40
Barcelona vs. AtléticoFotbal - - 3. 3. 2026:Barcelona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.03
  • 18.00
  • 60.00
Wolves vs. LiverpoolFotbal - 29. kolo - 3. 3. 2026:Wolves vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 9.00
  • 3.40
  • 1.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...

Ronaldo si poranil stehenní sval, portugalští fanoušci by měli být v klidu

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo má poraněný stehenní sval. Podle médií portugalského útočníka saúdského celku an-Nasr čeká až měsíc dlouhá pauza. Jeho start na mistrovství světa však v ohrožení...

3. března 2026  21:56

ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, další pohárové prodloužení, hraje se bez gólu

Sledujeme online
Sparťanský obránce Martinc atakován mladoboleslavským protivníkem.

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Aby sparťanští fotbalisté mohli tuhle sérii prodloužit i v aktuální sezoně, musí nejprve vyřadit ve čtvrtfinále Mladou Boleslav. To se zatím...

3. března 2026  20:46,  aktualizováno  21:55

ONLINE, vložené kolo PL: Krejčí s Wolves čelí Liverpoolu, Everton vede nad Burnley

Sledujeme online
Český obránce Ladislav Krejčí se snaží zastavit útočné snažení Salaha z...

Poté, co si odpykal trest za vyloučení, je český obránce Ladislav Krejčí zpátky v sestavě fotbalistů Wolverhamptonu. Ti hrají v rámci vloženého 29. kola Premier League s Liverpoolem. Zápas má výkop...

3. března 2026  20:20,  aktualizováno  21:33

Van Aert obvinil diváky ze sabotáže, při návratu na silnici najel na sklo a píchl

Belgický cyklista Wout van Aert (Visma) míří do cíle horské časovky, která byla...

Měsíc po zlomenině kotníku v cyklokrosovém závodu zahájil belgický cyklista Wout van Aert sezonu na silnici, smůla se ho však drží dál. V domácím podniku Samyn Classic ho deset kilometrů před cílem...

3. března 2026  21:27

Paraplavec Kratochvíl i Pogačar. Jací sportovci mohou získat cenu Laureus?

Hostem pořadu Rozstřel je David Kratochvíl, paralympijský plavecký šampion,...

Držitel sedmi medailí z loňského mistrovství světa v paraplavání David Kratochvíl je v šestičlenné nominaci na sportovní cenu Laureus v kategorii handicapovaných sportovců. Jména nominovaných, o...

3. března 2026  20:59

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

3. března 2026  16:04,  aktualizováno  20:48

Fotbalistky začaly boj o postup na MS remízou s Walesem, o výhru přišly v závěru

Aneta Pochmanová podstupuje souboj o míč proti Walesu.

Výhra byla proklatě blízko. České fotbalistky ale nakonec zahájily kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii remízou s Walesem 2:2. V Uherském Hradišti před více než dvěma tisícovkami...

3. března 2026  20:38

Pardubický Tourigny kvůli napadení sudího přijde o zbytek základní části extraligy

Čárový rozhodčí Vít Lederer padá kontaktu s Miguëlem Tourignym z Pardubic.

Pardubický obránce Miguël Tourigny dostal zákaz startu ve dvou zápasech hokejové extraligy za fyzické napadení rozhodčího v utkání s Karlovými Vary. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan bude vítězi základní...

3. března 2026  19:19

Třináct koček, kůň i známý člen paddocku. Podívejte se na mazlíčky pilotů formule 1

Jezevčík Charlese Leclerca Leo během svatby.

Krásná nevěsta, elegantní ženich – a neodolatelný svědek. Přesně tak fanoušci na internetu hodnotí fotografie ze svatby pilota formule 1 Charlese Leclerca a Alexandry Saint Mleux. Po boku ženicha...

3. března 2026  18:32

Také Německo volí český postoj. Zahájení paralympiády vynechá kvůli Rusku

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Německá výprava se v pátek nezúčastní slavnostního zahájení paralympiády v Miláně. Ceremoniál bude stejně jako některé další země bojkotovat kvůli tomu, že Rusové a Bělorusové mohou i přes...

3. března 2026  17:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Brazilci přišli o oporu. Na MS jim bude chybět zraněný Rodrygo z Realu Madrid

Rodrygo rozhazuje rukama směrem k rozhodčím.

Útočník Realu Madrid Rodrygo si v pondělním utkání španělské fotbalové ligy s Getafe přetrhl přední zkřížený vaz v pravém kolenu a má prasklý meniskus. „Bílý balet“ to oznámil na svém webu....

3. března 2026  17:12

Pořadatelé navedli běžkyni mimo trať. Připravili ji tím o titul i odměnu za výhru

Americká běžkyně Jessica McClainová na závodech ve městě Eugene.

Ještě necelé tři kilometry před cílem vedla Jessica McClainová mistrovství USA v půlmaratonu. Před sebou měla volnou silnici, za sebou soupeřky mimo dohled. V Atlantě směřovala k prvnímu národnímu...

3. března 2026  17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.