Sáblíková získala potřetí Cenu Gutha-Jarkovského za výkon roku

Sáblíková obdržela ocenění pojmenované po zakladateli Českého olympijského výboru už v letech 2007 a 2010. Nyní vyhrála poprvé v hlasování sportovců, kteří vybírají vítěze od roku 2014. „I proto jsem za tuhle cenu moc ráda. Vážím si jí nejvíc ze všech, které se u nás udělují,“ uvedla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka v tiskové zprávě Českého olympijského výboru.



Díky svým výkonům v loňském roce dostala Sáblíková přednost před dalšími devíti nominovanými sportovci - basketbalistou Tomášem Satoranským, fotbalistou Tomášem Součkem, hokejistou Davidem Pastrňákem, cyklisty Tomášem Bábkem a Josefem Černým, vodními slalomáři Kateřinou Minařík Kudějovou a Jiřím Prskavcem, lyžařkou a snowboardistkou Ester Ledeckou a dvojicí horolezců Zdeňkem Hákem a Markem Holečkem.



„Je to neuvěřitelné. Jsem strašně ráda za všechno, co se povedlo. A je pro mě čest, když to někdo ocení,“ prohlásila Sáblíková.

Cena vznikla v roce 1933 a jako první ji v roce 1934 převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji získal ještě v roce 1948 běžec Emil Zátopek, pak byla tradice tohoto ocenění obnovena až od roku 1994.

„Když se podívám na jména, která jsou na ceně vyrytá, cítím se poctěna, že mezi nimi můžu být,“ uvedla šestinásobná olympijská medailistka, která bude o další úspěch usilovat v únoru na hrách v Pekingu.