Čech v nejslavnějším americkém týmu. Bude Novák prvním, kdo si zahraje MLB?

Přitom nikdy Yankees nijak zvlášť nesledoval. „Vždycky jsem je bral jako nejlepší klub na světě, ale raději jsem fandil outsiderům,“ popisuje Novák pro iDNES Premium.
Poprvé se mu zámořští skauti ozvali po mistrovství světa do patnácti let v Mexiku. V roce 2022 byl v kontaktu s letošními šampiony Milwaukee Brewers, ale nakonec se s klubem nedohodl. „Jsem docela tvrdohlavý, když si něco zamanu, tak po tom jdu.“
A tak přišel letošní duben a European Development Tournament v Barceloně. Tady evropské země představují americkým vyslancům z MLB své největší naděje do 19 let.
Nechyběla ani devítka vybraných českých hráčů a mezi nimi byl i Novák. „Rozdělili nás do čtyř týmů a pak se hrály zápasy, skauti byli všude kolem a sledovali každý náš krok.“
A devatenáctiletý Čech je zaujal.
„Každý měl skříňku, kde si zamykal věci, aby mu nezmizely. Zavření jsme byli v oploceném komplexu pět kilometrů od města, kam jsme mohli jen o víkendu.“