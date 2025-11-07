Bývalá hvězda NFL v potížích. Browna zadrželi v Dubaji, je podezřelý z vraždy

  11:46
Klidně ho můžete zařadit mezi nejlepší wide receivery historie. Jenže kariéru i život mu ničí výstřelky, a teď už nejen obrazně. Antonia Browna, bývalou kontroverzní hvězdu zámořské ligy amerického fotbalu NFL, zadrželi američtí policisté v Dubaji a převezli do Spojených států. Sedmatřicetiletý vítěz Super Bowlu z roku 2021 čelí obvinění z pokusu o vraždu.
Nasupený wide receiver Antonio Brown z Tampa Bay hází svou výstroj divákům a opouští hřiště.

Nasupený wide receiver Antonio Brown z Tampa Bay hází svou výstroj divákům a opouští hřiště.

Fotbalová hvězda Antonio Brown zašel relaxovat na zápas NBA mezi Brooklynem a...
Fotbalová hvězda Antonio Brown si užívá zápas NBA mezi Brooklynem a Memphisem.
Antonio Brown z Tampa Bay slaví.
Antonio Brown, wide receiver Tampa Bay, rukou odstrkává obránce v zápase proti...
Podle policejních dokumentů Brown v květnu na amatérské boxerské akci v Miami dvakrát vystřelil na muže, se kterým se předtím popral. Po incidentu jej policie zadržela a následně propustila. Hráč pak uvedl, že se bránil několika mužům, kteří ho přepadli a snažili se ho okrást.

V Dubaji pobýval zřejmě několik měsíců podle příspěvků, které sdílel na sociálních sítích. Za pokus o vraždu mu hrozí až 15 let vězení.

Průšvihář Brown se svlékl a odešel. U nás jsi skončil, čílil se trenér

Někdejší hráč Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers a krátce i tehdejších Oakland Raiders strávil v NFL 12 sezon. Ve floridském týmu skončil v roce 2022 poté, co v průběhu zápasu teatrálně odešel svlečený do půl těla ze hřiště.

Problémy se zákonem měl Brown už dříve. V roce 2019 musel kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování a vyhrožování po jediném utkání opustit mužstvo Patriots. Čelil také obvinění z vloupání a napadení či neplacení výživného.

