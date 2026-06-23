Bylo místo řádně zabezpečené? Manžel zesnulé olympioničky viní hasiče

Manžel Hurban Baránkové okolnosti tragické smrti popsal deníku Nový čas.
V pondělí se slovenským hlavním městem prohnala bouře, která vyvracela stromy. Jeden z nich dopadl na sídlišti Petržalka na zaparkovaný vůz. Když ho hasiči odstraňovali, vyzvali majitele, aby auto přeparkoval. Vůz se však rozjel nečekaně rychle a najel do skupinky přihlížejících, v níž srazil právě Hurban Baránkovou a ještě jedenáctiletou holčičku.
Podle manžela nebyla plocha, kde probíhala vyprošťovací akce, dostatečně zabezpečená.
|
Tragicky zemřela olympionička Baránková. Mladé lukostřelkyni bylo 24 let
„Po bouři hasiči nezabezpečili místo. Strom spadl na auto a my jsme se tam přišli podívat na tři minuty. Hasiči zvedli strom, majitel auta zatúroval a napálil na chodník do skupinky lidí. Do toho děvčátka a do Denisy,“ popsal podle webu cas.sk.
Mluvčí hasičů Zuzana Geguššová nicméně uvedla, že místo bylo ohraničené páskou.
Slovenská policie vyšetřuje tragickou událost jako trestný čin usmrcení v souběhu s trestným činem ublížení na zdraví. Případ převzala kriminální policie.
Podle svědků posléze k Hurban Baránkové přiběhli hasiči a poskytli jí první pomoc, vážným zraněním ale v nemocnici podlehla.
„Pacientka byla ve velmi kritickém stavu. Navzdory snaze našich zdravotníků se bohužel pacientku již nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí Univerzitní nemocnice v Bratislavě Eva Kliská.
Hurban Baránková se představila na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 i o tři roky později v Paříži. Z mistrovství Evropy vozila medaile, loni na Světových hrách v čínském Čcheng-tu získala dokonce zlato v terénní lukostřelbě.
„Denisa byla úžasný člověk. Byla cílevědomá, dokázala toho opravdu hodně a měla celý život před sebou,“ dodal její manžel.