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Bylo místo řádně zabezpečené? Manžel zesnulé olympioničky viní hasiče

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  16:24

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Denisa Hurban Baránková | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá slovenská lukostřelkyně Denisa Hurban Baránková zemřela poté, co ji srazil vůz, který hasiči vyprošťovali po silné bouři, jež se v pondělí prohnala Bratislavou. Podle jejího manžela přitom došlo k pochybení hasičů. Ti vinu odmítají.

Manžel Hurban Baránkové okolnosti tragické smrti popsal deníku Nový čas.

V pondělí se slovenským hlavním městem prohnala bouře, která vyvracela stromy. Jeden z nich dopadl na sídlišti Petržalka na zaparkovaný vůz. Když ho hasiči odstraňovali, vyzvali majitele, aby auto přeparkoval. Vůz se však rozjel nečekaně rychle a najel do skupinky přihlížejících, v níž srazil právě Hurban Baránkovou a ještě jedenáctiletou holčičku.

Podle manžela nebyla plocha, kde probíhala vyprošťovací akce, dostatečně zabezpečená.

Tragicky zemřela olympionička Baránková. Mladé lukostřelkyni bylo 24 let

„Po bouři hasiči nezabezpečili místo. Strom spadl na auto a my jsme se tam přišli podívat na tři minuty. Hasiči zvedli strom, majitel auta zatúroval a napálil na chodník do skupinky lidí. Do toho děvčátka a do Denisy,“ popsal podle webu cas.sk.

Mluvčí hasičů Zuzana Geguššová nicméně uvedla, že místo bylo ohraničené páskou.

Slovenská policie vyšetřuje tragickou událost jako trestný čin usmrcení v souběhu s trestným činem ublížení na zdraví. Případ převzala kriminální policie.

Podle svědků posléze k Hurban Baránkové přiběhli hasiči a poskytli jí první pomoc, vážným zraněním ale v nemocnici podlehla.

Slovenská lukostřelkyně Denisa Baránková (uprostřed) diskutuje na olympiádě v Paříži se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim (vpravo).

„Pacientka byla ve velmi kritickém stavu. Navzdory snaze našich zdravotníků se bohužel pacientku již nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí Univerzitní nemocnice v Bratislavě Eva Kliská.

Hurban Baránková se představila na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 i o tři roky později v Paříži. Z mistrovství Evropy vozila medaile, loni na Světových hrách v čínském Čcheng-tu získala dokonce zlato v terénní lukostřelbě.

„Denisa byla úžasný člověk. Byla cílevědomá, dokázala toho opravdu hodně a měla celý život před sebou,“ dodal její manžel.

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Tipsport - partner programu
Volynetsová vs. SamsonTenis - - 23. 6. 2026:Volynetsová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 4:0
  • -
  • -
  • -
Zbrojovka Brno vs. ProstějovFotbal - - 23. 6. 2026:Zbrojovka Brno vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
Carléová vs. HavlíčkováTenis - - 23. 6. 2026:Carléová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 17:50
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Birrellová vs. KrejčíkováTenis - - 23. 6. 2026:Birrellová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 18:00
  • -
  • -
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Portugalsko vs. UzbekistánFotbal - Skupina K - 23. 6. 2026:Portugalsko vs. Uzbekistán //www.idnes.cz/sport
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  • 1.14
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Anglie vs. GhanaFotbal - Skupina L - 23. 6. 2026:Anglie vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
23. 6. 22:00
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