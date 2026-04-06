Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

„Je to velká změna, sám jsem tomu nevěřil. Jsem z Reva nadšený. Je neskutečné, co auto dovede. Zatím se s ním sžívám. Hrozně mě to baví a každé odjeté kolo je zábava,“ zářil Lacko nadšením po testech na apríla v Bělé pod Bezdězem. „Ani sám jsem nevěděl, jestli to není apríl. Ale myslím to vážně, budu se účastnit evropské série soutěží Baja.“
Buggyra disponuje zatím dvěma vozy. První bude krotit Aliyyah Kolocová, pokud si včas doléčí zranění ruky z Dakaru. „Ve druhém autě bych se měl střídat s Adamem a od půlky sezony budeme mít i třetí auto. Takže budeme pokračovat všichni tři a mohli bychom se někam posunout,“ nastínil plány týmu Buggyra ZM Racing jeho šéf Martin Koloc.
Novum pro Lacka je, že poprvé v kariéře s ním bude v autě navigátor, který mu bude dávat pokyny.
„To je pro mě největší oříšek. Musím se naučit poslouchat toho vedle sebe. Přes třicet let jsem závodil v motokáře, autě nebo trucku sám a nikdo mi do toho nekecal. Maximálně někdo do rádia a z depa. Tady budu závislý na navigátorovi,“ přiblížil zkušený závodník zásadní změnu; jméno svého spolujezdce ještě prozradit nemůže.
V poslední době řídil Lacko mercedes v okruhových závodech GT, také je mentorem Buggyry pro mladé piloty. „Adam má před přechodem do rally připravený další krásný kus kariéry. Je vidět, že i v terénu jede čistě. Myslím, že bude rychlý,“ věští Koloc.
European Baja Cup odstartuje na začátku května ve Španělsku. Už i s Lackem.