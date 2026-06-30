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Bruslení už zase i s Ruskem a Běloruskem. Vlajky zatím budou při soutěžích chybět

Autor: ,
  12:03

Ruský krasobruslař Pjotr Gumennik v olympijském Miláně | foto: Ashley LandisAP

Bruslařská unie ISU je další sportovní organizací, jež rozvolňuje svá opatření. I ona umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží po více než čtyřech letech pod neutrálním statusem. Oznámila to v prohlášení na svém webu. Krasobruslařská velmoc Rusko byla vyloučena z mezinárodních soutěží od vojenského útoku na Ukrajinu v únoru 2022.

Při návratu v nadcházející sezoně budou muset ruští a běloruští krasobruslaři a rychlobruslaři prokázat svou neutralitu. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Budou mít snížené kvóty.

„Je to způsobeno jejich neúčastí na akcích ISU po dobu delší než tři roky, kdy nemohli získávat body do žebříčku,“ uvedla ISU.

Ruští krasobruslaři přišli v minulých čtyřech letech o vrcholné akce včetně letošního mistrovství světa v Praze. Výjimku udělala ISU na doporučení Mezinárodního olympijského výboru pro hry v Miláně, kam směli čtyři ruští jednotlivci.

Pro udělení neutrálního statusu museli prokázat, že nevyjadřovali veřejně podporu ruské agresi na Ukrajině a neměli vazby na armádní a bezpečnostní složky. V tanečních párech ani ve sportovních dvojicích nikdo z prověřovaných zástupců neprošel.

Ruská rychlobruslařka Xenija Koržovová v olympijském Miláně

Příští mistrovství světa bude v březnu 2027 hostit finské Tampere. Evropský šampionát se uskuteční v lednu v Lausanne.

„ISU bude podmínky na svých akcích průběžně kontrolovat a omezení dále uvolní pouze tehdy, pokud bude přesvědčena, že nevzniknou žádné problémy s bezpečností nebo integritou. Vyhrazuje si právo znovu zavést nebo zpřísnit restriktivní opatření, pokud taková situace nastane,“ uvedla unie v prohlášení, v němž odsoudila všechny ozbrojené konflikty ve světě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Valentová vs. PlíškováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Valentová vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 3:2
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Gibsonová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Gibsonová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 2:1
  • 4.65
  • -
  • 1.18
Comesana vs. DonaldTenis - - 30. 6. 2026:Comesana vs. Donald //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 4:1
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Menšík vs. SamuelTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Menšík vs. Samuel //www.idnes.cz/sport
30. 6. 16:00
  • 1.42
  • -
  • 2.91
Cîrsteaová vs. BejlekTenis - Dvouhra - 1. kolo - 30. 6. 2026:Cîrsteaová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
30. 6. 16:00
  • 1.35
  • -
  • 3.12
Nyíregyháza vs. Zbrojovka BrnoFotbal - - 30. 6. 2026:Nyíregyháza vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
30. 6. 17:00
  • 2.96
  • 3.72
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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