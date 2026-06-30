Bruslení už zase i s Ruskem a Běloruskem. Vlajky zatím budou při soutěžích chybět

Při návratu v nadcházející sezoně budou muset ruští a běloruští krasobruslaři a rychlobruslaři prokázat svou neutralitu. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Budou mít snížené kvóty.
„Je to způsobeno jejich neúčastí na akcích ISU po dobu delší než tři roky, kdy nemohli získávat body do žebříčku,“ uvedla ISU.
Ruští krasobruslaři přišli v minulých čtyřech letech o vrcholné akce včetně letošního mistrovství světa v Praze. Výjimku udělala ISU na doporučení Mezinárodního olympijského výboru pro hry v Miláně, kam směli čtyři ruští jednotlivci.
Pro udělení neutrálního statusu museli prokázat, že nevyjadřovali veřejně podporu ruské agresi na Ukrajině a neměli vazby na armádní a bezpečnostní složky. V tanečních párech ani ve sportovních dvojicích nikdo z prověřovaných zástupců neprošel.
Příští mistrovství světa bude v březnu 2027 hostit finské Tampere. Evropský šampionát se uskuteční v lednu v Lausanne.
„ISU bude podmínky na svých akcích průběžně kontrolovat a omezení dále uvolní pouze tehdy, pokud bude přesvědčena, že nevzniknou žádné problémy s bezpečností nebo integritou. Vyhrazuje si právo znovu zavést nebo zpřísnit restriktivní opatření, pokud taková situace nastane,“ uvedla unie v prohlášení, v němž odsoudila všechny ozbrojené konflikty ve světě.