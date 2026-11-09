Nejmladší vítěz na okruhu PGA za 95 let. Devatenáctiletý Brown ovládl Los Cabos

Brown, který do závěrečného kola vstupoval se ztrátou sedmi ran, triumfoval ve věku 19 let, pěti měsíců a 18 dnů. Titul získal jako nejmladší hráč od roku 1931, kdy osmnáctiletý Charles Kocsis vyhrál Michigan Open.
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Kousková o další pódium přišla. V Šen-čenu na závěr klesla na deváté místo
Posledním teenagerem, jenž dokázal ovládnout turnaj elitní série, byl v roce 2013 Jordan Spieth. Vítěz tří majorů byl však při triumfu v Silvisu o půl roku starší než Brown, který se stal čtvrtým nejmladším vítězem v historii PGA.
Golfový turnaj World Wide Technology Championship
Série PGA Tour v Los Cabos, par 72, dotace 6 milionů dolarů
1. Brown 265 (66+68+68+63) v rozstřelu na 2. dodatečné jamce, 2. James 265 (65+64+66+70), 3. Kim (všichni USA) 266 (73+66+63+64), 4. Hirata (Jap.) 267 (65+69+67+66), 5. Ford 268 (67+68+67+66), 6. McCarthy (oba USA) 269 (68+65+67+69), Ortiz (Mex.) 269 (69+66+66+68).