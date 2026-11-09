Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejmladší vítěz na okruhu PGA za 95 let. Devatenáctiletý Brown ovládl Los Cabos

Autor: ,
  7:50
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Americký golfista Blades Brown. | foto: AP

Devatenáctiletý americký golfista Blades Brown vyhrál turnaj v Los Cabos a stal se nejmladším vítězem na okruhu PGA od roku 1931. První titul si zajistil v rozstřelu, ve němž na druhé dodatečné jamce porazil krajana Bena Jamese.

Brown, který do závěrečného kola vstupoval se ztrátou sedmi ran, triumfoval ve věku 19 let, pěti měsíců a 18 dnů. Titul získal jako nejmladší hráč od roku 1931, kdy osmnáctiletý Charles Kocsis vyhrál Michigan Open.

Kousková o další pódium přišla. V Šen-čenu na závěr klesla na deváté místo

Posledním teenagerem, jenž dokázal ovládnout turnaj elitní série, byl v roce 2013 Jordan Spieth. Vítěz tří majorů byl však při triumfu v Silvisu o půl roku starší než Brown, který se stal čtvrtým nejmladším vítězem v historii PGA.

Golfový turnaj World Wide Technology Championship

Série PGA Tour v Los Cabos, par 72, dotace 6 milionů dolarů

1. Brown 265 (66+68+68+63) v rozstřelu na 2. dodatečné jamce, 2. James 265 (65+64+66+70), 3. Kim (všichni USA) 266 (73+66+63+64), 4. Hirata (Jap.) 267 (65+69+67+66), 5. Ford 268 (67+68+67+66), 6. McCarthy (oba USA) 269 (68+65+67+69), Ortiz (Mex.) 269 (69+66+66+68).

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: Los Cabos

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Tatran vs. Mladá BoleslavFlorbal - 9. kolo - 9. 11. 2026:Tatran vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
9. 11. 18:00
  • 2.59
  • 4.99
  • 2.00
Dánsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 9. 11. 2026:Dánsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
9. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Rakousko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 11. 2026:Rakousko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Sabalenková vs. MuchováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Sabalenková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 21:00
  • 1.50
  • -
  • 2.56
Andrejevová vs. SvitolinováTenis - Skupina 2 - 9. 11. 2026:Andrejevová vs. Svitolinová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 22:30
  • 1.53
  • -
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Kapitán Sparty: Všichni jsme nasr... Priske ven? K pokřiku se nevyjadřuju

Sparťané slaví gól proti Plzni.

Jeho čelo zdobila velká náplast, která nad pravým okem zakrývala tržnou ránu. „Už se cítím dobře, je to zašité. Bylo to v souboji s Hrošovským,“ popisoval Patrik Vydra, kapitán fotbalové Sparty. Po...

9. listopadu 2026

Nejmladší vítěz na okruhu PGA za 95 let. Devatenáctiletý Brown ovládl Los Cabos

Americký golfista Blades Brown.

Devatenáctiletý americký golfista Blades Brown vyhrál turnaj v Los Cabos a stal se nejmladším vítězem na okruhu PGA od roku 1931. První titul si zajistil v rozstřelu, ve němž na druhé dodatečné jamce...

9. listopadu 2026  7:50

Hertl se za Vegas blýskl dvěma góly, Pastrňák se Zachou sbírali asistence

Český centr Tomáš Hertl (Vegas) pálí na branku Buffala.

Otevírací zápas nedělního programu NHL přinesl pravou hokejovou bitvu. Rozhodčí v souboji Bostonu s Floridou rozdali přes sto trestných minut. Gólově byli produktivnější domácí Bruins. Na výsledku...

8. listopadu 2026  22:09,  aktualizováno  9. 11. 7:45

Musíme se probudit a dávat góly. Tejralová po prohře kritizovala chabou produktivitu

Aneta Tejralová chytá kotouč v zápase se Švýcarskem.

Slabá produktivita byla podle kapitánky českých hokejistek Anety Tejralové hlavním důvodem nedělní porážky národního týmu ve druhém utkání na mistrovství světa v Dánsku se Švýcarskem 1:2 v...

9. listopadu 2026  7:30

Nosková na úvod Turnaje mistryň porazila náhradnici Kosťukovou, Siniaková prohrála

Linda Nosková slaví první výhru na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Důležitý první krok k postupu ze skupiny udělala na Turnaji mistryň Linda Nosková. Ve svém úvodním zápase na prestižní akci pro osm nejlepších tenistek sezony porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:2...

9. listopadu 2026  7:05

Trpišovský: Snažíme se, aby nejlepší čeští hráči byli u nás. A Sparta? To je jejich věc

Jindřich Trpišovský během duelu s Artisem.

Během přerušení si v prvním poločase k sobě zavolal stopera Davida Zimu a cosi mu důrazně vysvětloval. „Trápili jsme v některých rozhodnutích. Už od stoperů jsme předržovali míč. Jako bychom po...

9. listopadu 2026

KVÍZ: Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázíte? A máte to pod kontrolou?

Sázka pro zábavu, nebo nenápadný začátek problému? Hranice mezi neškodným volnočasovým koníčkem a rizikovým chováním nemusí být vždy snadno rozpoznatelná. Víte, proč předchozí prohry nezvyšují šanci...

vydáno 9. listopadu 2026

Moderní pětibojař Lukeš o tátově nehodě i španělské partnerce: Naučila mě si přispat

Premium
Matěj Lukeš

Z rozhovoru šel rovnou na preventivní prohlídku u zubaře a plánované vytrhnutí osmičky, ale přesto hýřil úsměvy. „Zubařů se nebojím, ani žraloků. To spíš hadů,“ prozradil moderní pětibojař Matěj...

9. listopadu 2026

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

8. listopadu 2026  22:58

Siniaková/Townsendová dnes na Turnaji mistryň 2026: Kurzy, kde sledovat

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve finále čtyřhry na US Open

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstupují to Turnaje mistryň 2026 zápasem proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, se kterými ještě neprohrály. Sledujte jejich další měření sil v pondělí 9....

8. listopadu 2026  22:44

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

8. listopadu 2026,  aktualizováno  22:43

A zase on. Schick ve vápně znemožnil obránce a rozhodl o výhře Leverkusenu

Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad...

Patnáct soutěžních zápasů, dvanáct branek. Český útočník Patrik Schick pokračuje ve skvělé fazoně, v neděli svým gólem rozhodl o výhře fotbalistů Leverkusenu nad Kolínem 2:1. V německé bundeslize šlo...

8. listopadu 2026  17:48,  aktualizováno  21:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.