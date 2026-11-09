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Bronz po více než dvou dekádách. Češky si na ME v lakrosu poradily s Německem

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  15:00
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České hráčky slaví vítězství nad Skotskem na mistrovství světa v šestkovém lakrosu. | foto: WorldLacrosse.com

České reprezentantky v šestkovém lakrosu získaly na mistrovství Evropy ve španělském Salou bronzové medaile. V závěrečném zápase o třetí místo porazily Německo 10:7. Bronzu se dočkaly počtvrté po letech 1997, 1999 a 2003.

Už pátečním postupem do semifinále si český tým zajistil účast na světovém šampionátu v Colorado Springs, na kterém se bude hrát příští rok o účast na olympijských hrách v Los Angeles. Šestkový lakros je jedním z pěti sportů, které Mezinárodní olympijský výbor zařadil na návrh amerických pořadatelů do programu her v roce 2028.

První i druhá čtvrtina souboje o bronz skončily shodně remízou 2:2, ve třetí však Češky skórovaly třikrát: prosadily se Barbory Jasková i Koděrová a Michaela Jeřichová. Koděrová k pondělnímu vítězství přispěla celkem čtyřmi trefami.

Titul získaly Izraelky, semifinálové přemožitelky českého týmu ve finále po dramatickém průběhu porazily Britky 11:10.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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10. 11. 00:00
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