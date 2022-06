Brodské softbalisty dělí od play off jediný bod

Víkendový konec základní části nejvyšší soutěže v softbalu přinesl dramatické rozuzlení. Zatímco čtveřice nejlepších týmů – Břeclav, Chomutov, Joudr Praha a Ledenice – si s náskokem zajistila přímý postup do play off, další celky už bojovaly o důležité body do nadstavby.

V ní se pětice Spectrum Praha, Most, Havlíčkův Brod, Tempo Praha a Kunovice v srpnu střetne o zbylé dvě příčky ve vyřazovací části.

„Od první čtyřky jsme byli přece jen trochu dál,“ sportovně přiznává šéftrenér Havlíčkova Brodu Dušan Šnelly. „Ale o zbylá dvě místa v play off se ještě popereme.“

Brodské Hrochy může mrzet, že nezvládli odvetu sobotního duelu v Mostě. Po úvodním vítězství 10:7 domácím Painbusters podlehli 3:13.

„Škoda, že jsme v Mostě nevyhráli i ten druhý zápas. Mohli jsme je dostat pod sebe,“ uvědomuje si Šnelly. „Ale hráli jsme 1:1, a protože máme horší vzájemnou bilanci, půjdeme do skupiny o páté až deváté místo ze třetí pozice.“

V konečné tabulce po základní části sice Spectrum Praha, Most a Havlíčkův Brod shodně mají 27 bodů, nadstavbu však budou startovat v rozdílné pozici. „Je tam bonifikace za umístění po základní části: páté Spectrum má čtyři body, šestý Most tři, my na sedmém místě dva, osmé Tempo jeden a deváté Kunovice 0,“ prozrazuje Šnelly.

„Náš cíl zůstává stejný, dostat se do play off. Do nadstavby vstupujeme v relativně solidní pozici, na postup ztrácíme jeden bod. To je jeden zápas,“ uvědomuje si šéftrenér Hrochů.

Další dvě kola čekají týmy po letní přestávce v srpnu. „Ve skupině hraje každý s každým dvakrát, máme před sebou osm zápasů,“ říká Šnelly, který je s vystoupením svého týmu v základní části spokojen.

„Po příletu Matyase jsme se zvedli, začali jsme hrát vyrovnaně s každým,“ zmiňuje Šnelly příchod posily na post nadhazovače, argentinského reprezentanta do 23 let Matyase Echeverse Laraburru.

„Dokázali jsme porazit i největší adepty na titul z Chomutova, těsně jsme prohráli s Břeclaví ve druhém prodloužení. Takže na to, jak máme mladý tým, panuje relativně spokojenost,“ říká Šnelly. „Teď se ale musíme soustředit na nadstavbu. Pokud s tímto týmem postoupíme do play off, budu spokojen.“

Před nadstavbovou skupinou dojde v hráčském kádru Hrochů k výrazné změně. „Matyas odlétá zpátky do Argentiny,“ říká Šnelly.

„Ale koncem měsíce přiletí venezuelský reprezentační nadhazovač Luis Miguel Colombo Perez, který by měl sezonu doházet. Tak doufám, že nám do play off pomůže,“ přeje si brodský trenér.