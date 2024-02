Z Pana Nepodstatného kousek od Super Bowlu. Jak se Purdy nevzdal

Jen poslední krok mu zbýval, aby z týmem z Kalifornie dotáhl svůj takřka pohádkový příběh až k zisku Super Bowlu.

Byli vážně blízko, v zápase několikrát vedli. Nakonec je ale Kansas City Chiefs s hvězdným quarterbackem Patrickem Mahomesem udolali v prodloužení 25:22.

„Měli jsme tým na to, abychom vyhráli,“ smutnil Purdy. „Bohužel jsme si vypracovali příliš málo pozic na touchdowny.“

Šlo by o skutečně parádní tečku za Purdyho snovým vzestupem. I tak ale jeho příběh inspiruje mnohé.

Už jen fakt, že se z poslední pozice draftu stal stabilním členem týmu není běžné. Až příliš amerických fotbalistů, kteří jím podobně jako on jen tak tak proklouznou neuspějí a s NFL se loučí.

Purdy se ale nejenže do sestavy dostal, zároveň se stal tahounem týmu a z pozice quarterbacka ho dovedl do nejslavnějšího utkání.

Brock Purdy ze San Francisco 49ers hovoří s médii.

„Hráče, kteří se ocitnou ve stejné pozici, trenéři snadno přehlédnou. Řeknou si: Dobře, tak ten asi nebude největší, nejrychlejší, nejsilnější,“ vyprávěl Purdy před časem. „Ale pokud si věříte, skutečně cítíte, že na to máte, a nevzdáte se, dokážete to.“

Což je přesně jeho styl.

Ne, vzdávat se nemá v povaze. Za profesionální smlouvou mezi smetánkou amerického fotbalu si šel už odmala.

„Vašich dětí se samozřejmě neustále ptáte, čím by jednou chtěli být. Čekáte, že řeknou, že třeba doktor, lékárník…,“ vzpomínala jeho matka Carrie. „I já taková byla. On mi ale už od pěti let tvrdil, že bude hrát fotbal. Na střední to samé a na vysoké rovněž. Říkala jsem mu: Máš vůbec nějaký záložní plán? A on: Nemám, já fotbalista prostě budu.“

V mládí hrál Purdy rovněž baseball, v němž zdědil nadání po otci Shawnovi. „Byl v něm dobrý. Měl skvělý nadhoz. Ale vášeň pro americký fotbal u něj prostě byla větší,“ vzpomínal otec.

Jako pětiletý prý Purdy seděl na stolku u televize a nemohl ze zápasů spustit oči. „Fascinoval mě veškerý ten humbuk kolem. Ne, nikdy jsem ani na chvíli nezaváhal, že jednou budu v NFL,“ povídal.

Brock Purdy (13) v dresu San Francisco 49ers

Pomohla mu k tomu i náhoda. Když si ho vybralo San Francisco, měl začít na lavičce. Jenže zkraje sezony 2022 se 49ers vážně zranil první quarterback týmu Trey Lance a později i dvojka Jimmy Garoppolo.

Purdy tak šel do hry. A obstál.

Nerozhodilo ho, že hned na začátku kariéry v elitní soutěži stál proti legendě Tomu Bradymu z týmu Tampa Bay Buccaneers. Působil klidně, dirigoval hru, přihrávky přesně posílal na své kolegy.

V hledišti mezitím kamery zabíraly otce Shawna, jak jeho počínání celý dojatý sleduje.

„Brock je neskutečný nákup,“ liboval si poté hlavní trenér Kyle Shanahan. Purdy ve své premiérové sezoně dvakrát získal ocenění Nováček měsíce a dostal se i do nováčkovské sestavy roku.

„Ví, jak hrát, bude se neustále zlepšovat a s ním se budeme zlepšovat i my,“ pokračoval kouč.

Což se potvrdilo. Od absolutního vrcholu v podobě Super Bowlu je dělil jen kousek.