Mistrovství Evropy volejbalistek se příští rok v Brně bude hrát na výstavišti na dočasném kurtu s tribunami pro 5 000 diváků. Na tiskové konferenci to oznámili pořadatelé. Bude to náhrada za Arenu Brno, která se stále ještě staví. Pro šampionát, jenž v jihomoravské metropoli začne 21. srpna, ještě pravděpodobně nebude připravena.

České volejbalistky se povzbuzují. | foto: FIVB

Brno je jedním ze čtyř pořadatelů. Vedle základní skupiny B za účasti českých volejbalistek se zde odehrají také čtyři osmifinálové a dva čtvrtfinálové duely. Všechno měla hostit zbrusu nová třináctitisícová hala, ale nakonec to bude ve skromnějším prostředí.

„S ohledem na průběh stavby Areny Brno jsme se definitivně rozhodli uspořádat evropský šampionát volejbalistek v pavilonu P, který jsme si pro tyto účely vyzkoušeli při letošním finálovém turnaji Zlaté evropské ligy mužů. Víme, jak vybudovat potřebné zázemí a vytvořit pro vrcholnou akci důstojnou volejbalovou arénu splňující všechna kritéria evropské konfederace CEV,“ oznámil místopředseda Českého volejbalového svazu Martin Gerža.

Program

České volejbalistky na ME 2026

Skupina B (Brno):
21. srpna: 20:00 Česko - Řecko
22. srpna: 19:00 Česko - Rakousko
23. srpna: 19:00 Česko - Srbsko
25. srpna: 19:00 Česko - Ukrajina
27. srpna: 19:00 Česko - Bulharsko

Rozhodnutí muselo přijít nyní, protože na pátek 7. listopadu je centrálně naplánovaný začátek prodeje vstupenek na ME žen i volejbalistů.

Na možný přesun na výstaviště byl svaz připravený už dříve. Právě proto se finálový turnaj Evropské ligy mužů hrál v červenci na výstavišti.

„Prostor je velmi variabilní a umožňuje nám postavit hrací kurt, kurty pro paravolejbal, šatny pro týmy se sociálním zázemím, kanceláře a zázemí pro organizátory i média a samozřejmě tribuny pro fanoušky, u kterých počítáme s kapacitou 5 000 sedadel. To je skoro dvojnásobná kapacita než při Final Four mužů. Co je také velmi důležité a přispívá k většímu komfortu návštěvníků, je velká parkovací kapacita a přímé dopravní spojení s centrem města pomocí linek MHD,“ podotkl Gerža.

Domácí reprezentace vstoupí do ME v pátek 21. srpna duelem s Řeckem, odkud pochází hlavní trenér Češek Jannis Athanasopulos. O den později odehrají zápas s Rakouskem. Pak narazí na Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Do osmifinále postoupí nejlepší čtyři týmy.

„Nebude to samozřejmě jednoduchá skupina. Papírově bychom měli patřit mezi favorizované týmy společně se Srbkami a Ukrajinkami. Naším cílem je samozřejmě postup ze základní skupiny a v play off se chceme probojovat co nejdál i díky podpoře domácích fanoušků,“ řekl sportovní ředitel svazu Miloslav Javůrek.

Martin Gerža (vpravo)

Vstupenky na všechny brněnské zápasy budou k dispozici v síti Ticketportal. „Budeme je prodávat ve třech fázích, kdy ty nejlevnější budou dostupné do konce letošního roku. Zájemci si můžou vybrat ze tří cenových variant, kdy nejlevnější sedadlo na utkání základní skupiny koupí už za 390 korun. Velkým bonusem je, že vstupenky platí na všechna utkání daného dne,“ uvedl člen organizačního týmu Lukáš Kozáček. V nabídce budou i permanentky pro celý turnaj, všechna utkání Češek nebo play off balíček.

Hlavním pořadatelem šampionátu je Turecko, v Istanbulu se bude 5. a 6. září bojovat o medaile. Základní skupiny bude hostit také ázerbájdžánská metropole Baku a švédský Göteborg.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

