Kvalifikace drhne, přesto dal badmintonista přednost Brnu

Důvod je jasný: Czech Open tento víkend spadá do nižší kategorie Futures. Špička hraje jinde, kde se dá vydělat víc peněz a nasbírat víc bodů do olympijské kvalifikace.

„Ani já jsem na turnaji tohoto typu hrát neměl. Je to ale doma, což je jediný důvod, proč jsem přijel,“ přiznává otevřeně rodák z Českého Těšína, žijící dlouhodobě v Brně.

„Na Brno nedám dopustit. Proto jsem nejel například na Maledivy, kde je turnaj vyšší kategorie. Mám radost ze zpráv, že se lidé na Czech Open těší, a teď je mým úkolem ukázat jim dobrou hru,“ připravuje se Mendrek.

V době, kdy právě zmíněná olympijská kvalifikace diktuje dění v řadě sportů po celém světě, čeká brněnského patriota Mendreka hodně dlouhý víkend, pokud si chce nasbírat body, které byly k dispozici třeba na Maledivách.

Právě tam se vypravil jeho hlavní konkurent v dostizích o olympiádu Milan Ludík; dostal se do 2. kola mezi posledních dvaatřicet hráčů a odnesl si za to 920 bodů. Mendrek, v českém žebříčku dvojka za Ludíkem, by v Brně musel postoupit do čtvrtfinále, aby Ludíkův zisk dorovnal, a do semifinále, aby ho přeskočil.

Přišlo by tu vhod. První várka turnajů, započítávaných do kvalifikace do Tokia, Mendrekovi tolik nevyšla. „Není to žádná top hitparáda,“ říká 23letý borec bez vytáčení. „Turnajů mám za sebou sedm a uhrál jsem jeden dva výsledky, což není dobré. Ale beru to tak, jak to je. Před námi je po měsíci připrav další turnajový cyklus a všechno je ještě možné. Jede se dál,“ brousí si zbraně.

Do Czech Open vstoupí nejen jako turnajová jednička, ale i jako vítěz bundesligy, kde hraje. Angažmá v prestižní soutěži patří k jeho úspěchům z poslední doby. K nim může přiřadit i únorový zisk mistra republiky a prvenství v extralize smíšených družstev s týmem Masarykovy univerzity. Nad tím, že by v Brně mrhal časem a šancemi na cenné body, kroutí odmítavě hlavou.

„Záleží, jak bych na Maledivách zahrál, jestli bych tam dvě kola udělal. V Brně bych musel dojít až pro titul, abych si bodově výrazně pomohl, ale na domácí akci to takhle neberu. Chtěl jsem hrát doma a zkusit tady lidi dostat k badmintonu. Navíc jsem se naučil myslet na svůj výkon, ať je konkurence jakákoli. Cenný by byl úspěch i tak,“ říká.

Rozhodující boje začínají v sobotu. Od 10 hodin jsou čtvrtfinále, od 17 pak semifinále. Finálový blok začne v neděli v 10 hodin.