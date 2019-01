Lezec Ondra má v Brně centrum, které umí imitovat světové cesty

„Jde o imitaci boulderu nazvaného Rainbow Rocket, který se nachází nedaleko Paříže v oblasti Fontainebleau,“ ukázal brněnský lezec rukou na jednu z asi 160 cest v moderním centru, v němž se sám chystá připravovat, ale otevřené je i pro veřejnost. Takže i amatéři a nadšenci si mohou zkusit, co překonávají lezci v zahraničí.

Bouldery na stěně jsou v tomto konkrétním případě umístěné tak, aby se po nich lezlo jako po kusu skály, na němž se cesta Rainbow Rocket nějakých 1 300 kilometrů odtud ve Francii nalézá. „Jinak imitovat nějakou tu cestu není úplně snadné. Skály nejsou narostlé tak, že jsou jako jedna deska, ale většinou se různě hýbou. To je těžké na umělé stěně napodobit,“ dodal trojnásobný mistr světa.

Lezecký ráj Brněnské centrum Hangar vyrostlo pod dohledem Adama Ondry nedaleko centra města během tří měsíců za deset milionů korun. Momentálně je v něm 160 cest různých úrovní od těch pro začátečníky až po obtížnost 8b pro špičkové lezce. Specializuje se na bouldering, jeho součástí je i tréninková stěna, dětská stěna pro nácvik s lanem a posilovací zóna. Celková plocha Hangaru je 1 200 metrů čtverečních, čistá lezecká plocha čítá 900 metrů čtverečních. Stane se oficiálním tréninkovým centrem české reprezentace.

Napodobování přírodních stěn ostatně při stavbě Hangaru nebylo jeho cílem. Za 10 milionů korun vyrostlo centrum specializované na disciplínu bouldering, v níž se už za rok budou poprvé rozdělovat olympijské medaile. Ondra má patřit k největším favoritům. Hangar je koncipovaný tak, aby sloužil jak veřejnosti, tak domácí reprezentaci - v čele s brněnským rodákem Ondrou.

Se svými zkušenostmi ze světových závodů dohlížel 25letý fenomenální lezec na stavbu vybraných cest. Šest jich postavil úplně sám, na dalších zhruba deseti se podílel. Každá je označena štítkem, kde je jméno tvůrce zaznamenáno.

„Fungovalo to třeba tak, že po Štěpánovi Stráníkovi, což je u nás hlavní stavěč, jsem boulder přelezl a občas jsem mu řekl: ‚Hele, tenhle stup by se měl dát jinam, aby nebyl příliš limitující pro kratší lezce,‘ a tak,“ přiblížil budování centra Ondra.

Na 1 200 metrech čtverečních se týmu kolem něho podařilo vytvořit lezecký ráj. Nejobtížnější cesta, nastavená pod Ondrovýma rukama, má obtížnost 8b, což je špičková profesionální úroveň. „Dokáže ji zdolat jen málo lezců v Česku,“ pousmál se Ondra. „Tohle je tady můj nejobtížnější boulder. Bouldery nejsou o tom jen mít sílu, ale taky je vymyslet, umět se dobře hýbat, je na ně potřeba vysoká flexibilita. Nestačí jen velké bicepsy a síla,“ dodal nejlepší sportovec Brna za rok 2018.

Experti podle jeho názoru budou schopni poznat, které bouldery stavěl on - do té doby, než je stavěč zase změní, což by se mělo dít každý měsíc nebo jednou za dva měsíce, aby cesty byly pořád nové i pro časté návštěvníky. „Moje cesty se možná dají poznat podle toho, že mám rád chyty na bok, zespodu. Velmi nerad lezu levá, pravá jako po žebříku, rád si dávám vysoko nohy,“ popsal svůj styl Ondra.

Časem chce mít v Hangaru k dispozici až 250 boulderů. Na jaře by jeho provozovatelé chtěli uspořádat první závody pro veřejnost. Věří, že na Ondrovo jméno časem nalákají i přední světové lezce.