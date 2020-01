„Veterán“ Březina na ME: Pořád jsem s těmi mlaďochy schopný závodit

Ze své kalifornské základny přicestoval do Rakouska v neděli a s aklimatizací údajně nemá problémy. „Jen v pondělí jsem se probudil trochu dřív, ale jinak je všechno dobré,“ říká Michal Březina.

V minulé sezoně zažil úžasnou první polovinu sezony, během níž skončil dvakrát druhý v závodech Grand Prix a vzápětí vybojoval i čtvrté místo ve finále Grand Prix, v konkurenci absolutní světové špičky. Jenže od evropského šampionátu pak čekal víc než 7. místo.

V současné sezoně na podnicích Grand Prix zdaleka tak úspěšný nebyl, odvezl si z nich 11. a 9. místo.

Letos by tedy scénář mohl být opačný než loni? Po horších výsledcích z Grand Prix spokojenost na mistrovství Evropy?

Právě s tím můj trenér (Rafael Arutjuňan) počítá, aspoň mi to takhle řekl. I proto, že jsme tentokrát začali přípravu o dost později než před rokem.

Březina desetkrát v Top 10 Bilance na ME krasobruslařů Záhřeb 2008 16. místo Helsinky 2009 10. místo Talinn 2010 4. místo Bern 2011 8. místo Sheffield 2012 4. místo Záhřeb 2013 bronz Budapešť 2014 4. místo Stockholm 2015 5. místo Bratislava 2016 10. místo Ostrava 2017 12. místo Moskva 2018 8. místo Minsk 2019 7. místo

Tím si vysvětlujete, že v porovnání s loňskem jste měl v Grand Prix úplně jiné výsledky?

Částečně. V minulé sezoně jsem přípravu zahájil už v květnu, na rozdíl od většiny ostatních. Díky tomu jsem byl velmi dobře připraven na první i druhou Grand Prix a největší formu jsem měl na prosincovém finále Grand Prix. Bohužel, potom to s ní šlo dolů zrovna v období, kdy se konalo mistrovství Evropy, až pak se zase trochu zvedla před mistrovstvím světa (kde skončil osmý). V současné sezoně jsme naopak začali trénovat až mnohem později, s plnou přípravou až od konce srpna. Ty tři měsíce mi zpočátku chyběly, ale teď se cítím podobně jako loni na finále Grand Prix.

Minimálně volná jízda na mistrovství republiky, se dvěma čtvernými skoky, byla v prosinci ukázkou, že forma jde nahoru.

To jo. A ani ten kraťas na republice nebyl zas tak hrozný. Byl v něm sice jen dvojitý axel, ale při něm šlo jen o určitý výpadek hlavy, ne formy. Ve volné jízdě jsem pak trojitý axel skočil i ve druhé půlce jízdy.

O Vánocích jste si potom v Kalifornii odepřel sladké a usilovně jste udržoval formu?

My jsme Vánoce ani Nový rok moc nedrželi a každý den jsme trénovali. V tomto týdnu je i mistrovství USA, takže všichni, co se na něj kvalifikovali, se taky připravovali den co den. Na univerzitě měl prázdniny Nathan Chan, trénoval tedy s námi. Akorát 25. prosince jsme měli led jen na dvě hodiny, jinak příprava probíhala pořád, včetně Silvestra a 1. ledna.

Dokážete říci, kolikrát jste už skončil na mistrovství Evropy v Top 10?

To v hlavě nemám. Ale vím, že mám těch Evrop už dvanáct.

Přičemž desetkrát jste se umístil v elitní desítce. Což je historický český i československý rekord.

Na to jsem docela hrdý, když si vezmu, že jsem se v ní tak dlouho dokázal držet a byl v nějakých 90 procentech v první desítce.

Jak si v Grazu připadáte coby jeden z nejstarších aktérů závodu mužů?

I to je pro mě docela zadostiučinění, že jsem pořád schopný s těmi mlaďochy závodit. Z chlapské kategorie jsem tady druhý nejstarší, překonává mě jen 31letý Izraelec Byčenko.

Z Evropanů v průběhu sezony bodově odskočili Francouz Aymoz, třetí ve finále Grand Prix, a Rus Samarin. Ale za nimi je dlouhý zástup dalších aspirantů na přinejmenším bronzovou medaili.

Přičemž jediný Evropan, který měl v Grand Prix stabilní sérii na vysoké úrovni, byl Aymoz. My všichni ostatní jsme lítali nahoru dolů. I Rusové Samarin a Alijev dokážou jednou zajet skvěle a jindy to pokazit. Například Alijev se úplně rozpadl ve volné jízdě na finále Grand Prix.

Umístění tipujete vždy nerad...

Jasně, ptát se mě na umístění je jako obvykle zbytečné.

Takže tradičně řeknete, že vás uspokojí dvě povedené jízdy?

Přesně. A když takové budou, bude se od nich odvíjet umístění. Kdybych se dokázal dostat až do první šestky, bude to super.

Krátký program pojedete klasicky i se čtverným salchowem?

Ano, obě jízdy budou stejné jako na mistrovství republiky, neplánujeme žádné změny. Pojedu to, co mám natrénované.