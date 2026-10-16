„Brewers vyhrávají ligu! Panebože, Brewers vyhrávají ligu! Světová série se bude hrát ve Wisconsinu!“ křičel do mikrofonu komentátor Jeff Levering, když levý polař Jackson Chourio v dohrávce deváté směny chytil do rukavice poslední pokus z pálky Kikého Hernándeze.
„Sen Dodgers o třetím titulu v řadě se rozplynul po prohře ve čtvrtém zápase s neúprosnými Brewers,“ hlásal ráno naopak titulek Los Angeles Times.
Dodgers se měli stát prvním týmem z National League, který ovládne Světovou sérii třikrát za sebou. Už už pokukovalo po dynastii, tedy čtveřici titulů v řadě. Místo toho je deklasovalo 4:0 na zápasy Milwaukee, se kterým loni ve stejné fázi neztratili ani jeden duel.
O žádnou senzaci outsidera nebo zaskočení favorita se ale nejedná. Brewers už minulou sezonu překonali klubový rekord v počtu výher v základní části a letos ho ještě vylepšili na 103 vítězství, na což nikdo jiný v lize nedosáhl.
Přesto Dodgers vedli v každém ze čtyř zápasů, ale nevyhráli ani jediný. „Všichni víme, jak jsme hráli – nehráli jsme dobře. Ale tři roky v kuse jsme tam nechali úplně všechno. Ten vlak už prostě dojel, došla nám pára,“ přiznal Max Muncy.
Zatímco Milwaukee dokázalo v pravou chvíli bodovat a těžit z chyb soupeře, milionová pálkařská sestava Dodgers v klíčových momentech selhala. Promarnila řadu šancí v situacích, kdy měli hráči na metách skvělou pozici ke skórování.
|
Yankees prohráli po bizarním momentu. O homerun je připravil vlastní fanoušek
A místo potřebných hitů přicházely střídavě jen strikeouty a snadné auty do rukavic soupeře, zatímco pálkaři Brewers trestali každý špatný nadhoz.
Opět řádí Jacob Misiorowski, jehož arzenál nadhozů létá v současné MLB možná vůbec nejrychleji ze všech chlapíků na kopci. Na pálce pak drží snový průměr ,367 catcher William Contreras a dvaadvacetiletý vnější polař Jackson Chourio zase se sedmi staženými body vede produktivitu týmu.
„Možná mají plnou hromadu budoucích členů Síně slávy,“ líčil svérázný manažer Brewers Pat Murphy. „Ale my máme plnou hromadu rváčů – a rváči tento týden vyhráli.“
Je to začátek pádu hvězdného ansámblu Dodgers?
Šóhei Ohtani se celou druhou polovinu sezony potýkal se zraněním kolene a paže až nakonec musel přestat házet. Naposledy se na kopci pro nadhazovače představil začátkem července.
Poslední dva měsíce pro něj byly z nejtěžších v kariéře, když se poprvé v dresu Dodgers dostal na seznam zraněných hráčů.
Trápil se však i na pálce – míč poslal na tribuny naposledy v polovině srpna. Až v posledním zápase, kdy se vrátil na první místo pálkařské sestavy, rozjásal Ohtani ve druhé směně fanoušky tříbodovým homerunem.
Víc už ale nestihl.
„Upřímně, jsem prostě hrozně zklamaný,“ stroze odpověděl tradičně přes tlumočníka po pátečním zápase.
Nejde však jen o japonského fenoména. Dodgers trápí i neúprosný věk, který nezmění ani miliony na kontě – s průměrem 30,9 roku mají nejstarší tým v celé lize. Vždyť sami hráči začátkem měsíce v šatně žertovali, že jsou „staříci“ a dinosauři.
|
Další vrchol mistra Šóha. Všestranný Japonec opět posunul hranice baseballu
Jména jako Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy, Miguel Rojas či Kiké Hernández sice definovala celou jednu éru, na rozjeté Brewers však letos už nestačila a jejich slavná pálkařská sestava zůstala v klíčových chvílích hluboko pod svými možnostmi.
„Nerad bych uvažoval o tom, že by to mohl být konec. Pořád si myslím, že nám zbývá dost sil, abychom hráli dobrý baseball,“ doufá Muncy.
A do toho v MLB po čtyřech letech opět hrozí výluka, která se může protáhnout až na začátek příští sezony. Dodgers totiž utratili na platech a daních přes 522 milionů dolarů a zbytek ligy finančně válcují. Menší kluby jim tak v rozpočtech nedokážou vůbec konkurovat.
V prosinci končí kolektivní smlouva a majitelé tvrdě tlačí na zavedení přísných platových stropů, což hráči odmítají. Dodgers se tak stali hlavním terčem kritiky celého systému. „Major League Baseball potřebuje někoho, na koho může ukázat,“ podotýká hvězdný Freeman.
„Nastavte nám podmínky, ale pořád věřím, že budeme nejlepší – ať už bude struktura jakákoliv,“ prohlásil zase manažer LA Dave Roberts.
Jestli tak páteční vyřazení bylo předzvěstí konce největšího týmu poslední dekády a dílem budoucích šampionů Světové série, ukáže až příští sezona.