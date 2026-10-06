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Bytyqi jí předává žezlo, táta styl. Boxerka Konečná: Mé příjmení není tíha, ale čest

Petr Bílek
  7:27
Jaromíra Konečná ve svém debutu v profesionálním boxerském ringu porazila Polku...

Jaromíra Konečná ve svém debutu v profesionálním boxerském ringu porazila Polku Joannu Fraszczakovou, pak se objala s tátou a trenérem Lukášem. | foto: Ondřej Hájek, Foto Studio H

Jaromíra Konečná (vlevo) ve svém debutu v profesionálním boxerském ringu...
Jaromíra Konečná (vlevo) ve svém debutu v profesionálním boxerském ringu...
Galavečer profesionálního boxu Tohle je box, 26. září 2026, Teplice. Jaromíra...
Galavečer profesionálního boxu Tohle je box, 26. září 2026, Teplice. Jaromíra...
26 fotografií
Hledá se nová česká královna profesionálního ringu – a o slovo se hlásí boxerka se zvučným rodokmenem Jaromíra Konečná mladší. Tedy dcera mistra světa Lukáše Konečného a studentka kriminalistiky. Úspěšný debut už má za sebou, zlaté zítřky snad před sebou. „Doufám, že po mně převezme žezlo,“ vkládá do své kamarádky naděje Fabiana Bytyqi, dosavadní jednička, která už svou kariéru překypující vavříny uzavřela.

Dvacetiletá Konečná se očekáváními nesvazuje: „Hezky se to poslouchá, ale tlak necítím. Táta má světový titul, Fabča taky, já se tím nestresuji. Dokud mě box baví a mám z něj dobrý pocit, budu se mu věnovat. Co bude, bude, co nebude, s tím asi nic nenadělám.“

V jejím kariérním životopise bude už navždy uvedeno: premiéra na profesionální scéně v Teplicích, vítězství 3:0 na body nad Polkou Joannou Fraszczakovou. První zářez v novém módu. „Když jsem zápas viděla zpětně, našla jsem milion věcí, které mají být lepší, a já to vím. Jsem ale spokojená vzhledem k tomu, že šlo o debut a boxovala jsem na šest kol místo na tři jako v amatérech,“ ohlížela se za bitvou lehké váhy do 61,2 kilogramů.

S bolestí rostla chuť, líčila Konečného dcera po debutu

Delší zápas, než na jaký byla dosud zvyklá, jí potíže nečinil. „Kupodivu jsem to zvládla naprosto v pořádku,“ pochvalovala si rodačka z Ústí nad Labem. „Nechtěla jsem nic uspěchat, začala jsem klidně, aby mi nedošla fyzička. Nakonec si myslím, že jsem mohla dál a víc. Lepší ale síly ušetřit, když nevím, jaké to poprvé bude, než to přehnat a ve čtvrtém kole lapat po dechu.“

Ačkoli mezi profesionálními provazy je nováčkem, boxerské rukavice nosí od dětství. Exhibiční zápas zvládla už ve čtrnácti letech, pak se objevila mezi amatéry. A letos v květnu ji na českém šampionátu dekorovali vicemistryní. Ani stříbrná medaile ji nezviklala, aby dál nosila helmu.

Boxerská legenda Bytyqi už je Richter

Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Oběd v restauraci McDonald’s.

„Já vždycky chtěla do profiringu. Pro mě amatéři byli vždy startovací čára pro profi. Nebyla otázka jestli, ale kdy. A to je teď,“ měla jasno. „Myslím, že je to víc pro mě. Ať už proto, že odjakživa trénuju s profíky, nemám amatérskou přípravu ani trenéry. A hlavně nejsem až tak moc rychlá, spíš mám fízu a daleko radši se budu prát déle než rychle udělat bum bum a jít od toho.“

Český ženský profibox potřebuje novou hvězdu. A Konečná má našlápnuto. „Věříme,“ mluví Bytyqi za Českou unii boxerů profesionálů, které šéfuje, „že Jarka bude bojovat o tituly, zatím minimálně české a evropské. Podle pohybu jsme vždy tušili, že jí bude vyhovovat víc profi. Jarka si plní sen, může jí to sednout. Chce to čas, nejde to ze dne na den. Taky jsem pár let kariéru budovala, než jsem boxovala o velké tituly.“

Bytyqi už v ringu chybí, nosí manželovo příjmení Richter a v bříšku jejich společné dítě, které se brzy narodí.

A sleduje také, jak Konečná boxersky roste. Když jí po premiéře zvedl rozhodčí ruku na znamení vítězství, blaženě se usmívala a objala se s dojatým tátou, který je zároveň jejím trenérem. „Děkuju panu tátovi, že se mnou má ty nervy,“ vyťukala na Instagram. „A mojí Fabče za zápasový kraťasy, o kterých se mi ani nesnilo, copánky, které držely, a hlavně neustálou podporu. Nevím, co bych bez ní dělala!“

konecnajaromira

professional debut secured ✅

#womensboxing
#boxing
#fighttime
#boxingislife
#proboxing

víc až si to v hlavě urovnám!

27. září 2026 v 8:45, příspěvek archivován: 5. října 2026 v 22:58
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Kraťasy vypadaly luxusně, třpytivě modré s třásněmi a jejím jménem, vpředu Jaru, vzadu Konecna. Přezdívku, které jsou mezi profesionály běžné, zatím nemá. „Myslím, že táta Chirurga a ani Fabča Andělskou pěst nevymysleli sami. Když někdo s něčím přijde, jsem tomu otevřená,“ mrkne.

Přechod od amatérů k profesionálům nechal Konečný na své dceři, nemluvil jí do toho.

Konečný v defenzivě

Lukáš Konečný je jediným mužem v rodině, s manželkou Jaromírou mají tři dcery. Nejstarší Annu a dvojčata Barboru a Jaromíru. „Sestry jsou taky sportovní typy, ale k boxu jsem tíhla jen já,“ prozrazuje debutantka v profiringu. „Nevím, jestli si maminka myslela, že mě box přejde, ale určitě v to doufala. Kouká zpovzdálí, ví, že s tím nic nenadělá.“

„V červnu jsem měla ještě amatérský zápas v Brně, kde jsme se bavili s jedním sponzorem. Tvrdil, že kdybych šla do profi, nějakým způsobem mi to zaštítí. Začali jsme o tom aktivněji mluvit a říkali jsme, proč ne. Táta v tom problém neviděl, já taky chtěla,“ líčí Konečná, jak došla ke konečnému rozhodnutí.

Její otec i ve 48 letech tančí v ringu, byť už jen exhibičně. Stylem se v něm trochu vidí. „Vyhovuje mi jít dopředu, tlačit jako táta. Ale že by mi bylo přirozené dávat tolik spodků jako on, to říct nemůžu. Rozhodně nejsem boxer na dálku, že bych pinkala opačným stylem než táta, to určitě ne. Něco podobného tam je, ale ne geneticky, spíš díky tomu, že se ve mně odráží jeho trenérství.“

Ani tíhu legendárního příjmení Konečný, které proslavil už její děda, první český profesionál, si k tělu nepouští. „Mám to v sobě srovnané. Nějaký tlak z příjmení asi je, ale já to beru vlastně jako čest, že na to můžu navazovat. Zároveň vím, že sport dělám pro sebe, protože ho mám ráda.“

48 let, vítězný návrat. „Šnek“ Konečný: Ale měl bych míň chlastat a víc trénovat

Stejnou náklonnost cítí ke kriminalistice, kterou druhým rokem studuje na vysoké škole v Praze. „Byla jsem už na střední policejní škole pod ministerstvem vnitra. Baví mě to moc. Líbilo by se mi pracovat jako vyšetřovatelka, ale uvidíme, co osud přihodí.“

Ten boxerský jí přihodí zápas číslo 2 koncem listopadu v brněnském Sonu, v rodném městě táty. Nejspíš proti soupeřce z Maďarska. A pak někdy světový titul?

„Teď se v tom nevidím,“ vrtí hlavou. „Ale věřím, že když budu pořádně trénovat dál, budu mít daleko víc zkušeností a půjde to jako doteď, jednou třeba. Kdoví.“

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