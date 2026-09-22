Blažková si z boxerského ME odveze medaili, v semifinále vyzve mistryni světa

O postup do finále se v Sofii utká hned ve středu s Ruskou Anastasií Demurčjanovou, světovou šampionkou z roku 2023.
Čtvrtfinále měla absolvovat také Monika Langerová, ale do ringu ji nepustilo zranění ruky. Její soupeřka Sunniva Hofstadová z Norska postoupila do semifinále váhy do 75 kg bez boje.
Blažková v Sofii vybojovala druhé vítězství, v sobotním osmifinále boxerka Olympu porazila Yaren Düztasovou z Turecka 4:1. Do souboje s dvacetiletou Polkou nadějně vstoupila a těsně vyhrála první kolo, ve druhém dokonce po pravém háku přiměla ringovou rozhodčí, aby úřadující evropskou šampionku v kategorii do 23 let počítala.
Druhé kolo nakonec vyznělo rovněž pro českou reprezentantku a bodovou převahu už svěřenkyně Lenky Kardové a Daniela Heireta uhájila. Ziskem medaile naváže na loňský bronz z ME do 23 let.
Langerová, jež v prvním utkání na turnaji porazila hladce 5:0 Litevku Ivetu Lesinskyteovou, nemohla proti někdejší juniorské mistryni světa Hofstadové nastoupit. „Má prasklý kloub. Se zraněnou rukou by to byl risk. Řekla, že kdyby to bylo nějaké lehčí utkání, které by se dalo odboxovat, určitě by do toho šla. Jsem rád, že skvěle zafungoval tým a že se rozhodl, že zdraví je nejdůležitější,“ řekl České televizi prezident České boxerské asociace Marek Šimák.
Ve středu čekají čtvrtfinálové zápasy také Lenku Bernardovou ve váze do 54 kg a Barboru Maxovou v šedesátce.