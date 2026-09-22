Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Blažková si z boxerského ME odveze medaili, v semifinále vyzve mistryni světa

Autor: ,
  18:38

Česká boxerka Stella Blažková (v modrém) během memoriálu v Debrecínu | foto: Istvan DerencsenyiAP

Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3:2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila dvacetiletá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz.

O postup do finále se v Sofii utká hned ve středu s Ruskou Anastasií Demurčjanovou, světovou šampionkou z roku 2023.

Čtvrtfinále měla absolvovat také Monika Langerová, ale do ringu ji nepustilo zranění ruky. Její soupeřka Sunniva Hofstadová z Norska postoupila do semifinále váhy do 75 kg bez boje.

Blažková v Sofii vybojovala druhé vítězství, v sobotním osmifinále boxerka Olympu porazila Yaren Düztasovou z Turecka 4:1. Do souboje s dvacetiletou Polkou nadějně vstoupila a těsně vyhrála první kolo, ve druhém dokonce po pravém háku přiměla ringovou rozhodčí, aby úřadující evropskou šampionku v kategorii do 23 let počítala.

Druhé kolo nakonec vyznělo rovněž pro českou reprezentantku a bodovou převahu už svěřenkyně Lenky Kardové a Daniela Heireta uhájila. Ziskem medaile naváže na loňský bronz z ME do 23 let.

Langerová, jež v prvním utkání na turnaji porazila hladce 5:0 Litevku Ivetu Lesinskyteovou, nemohla proti někdejší juniorské mistryni světa Hofstadové nastoupit. „Má prasklý kloub. Se zraněnou rukou by to byl risk. Řekla, že kdyby to bylo nějaké lehčí utkání, které by se dalo odboxovat, určitě by do toho šla. Jsem rád, že skvěle zafungoval tým a že se rozhodl, že zdraví je nejdůležitější,“ řekl České televizi prezident České boxerské asociace Marek Šimák.

Ve středu čekají čtvrtfinálové zápasy také Lenku Bernardovou ve váze do 54 kg a Barboru Maxovou v šedesátce.

Vstoupit do diskuse
Témata: Box, Sunniva Hofstad

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. LiberecHokej - 11. kolo - 22. 9. 2026:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.60
  • 3.10
  • 2.15
Sparta vs. Ml. BoleslavHokej - 3. kolo - 22. 9. 2026:Sparta vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.35
  • 3.30
  • 3.00
Donald vs. CadenassoTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Donald vs. Cadenasso //www.idnes.cz/sport
22. 9. 20:30
  • 2.36
  • -
  • 1.52
NY Rangers vs. NY IslandersHokej - - 23. 9. 2026:NY Rangers vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 2.17
  • 4.20
  • 2.64
Carolina vs. FloridaHokej - - 23. 9. 2026:Carolina vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 9. 01:00
  • 4.74
  • 4.70
  • 1.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se

Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny.

Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

ONLINE: Sparta hraje poprvé doma, čelí Boleslavi. Liberec vede v Pardubicích

Sledujeme online
Hráči Pardubic inkasují v domácím utkání s Libercem.

Další utkání hokejové extraligy jsou tady. Od 18 hodin hraje předehrávku 11. kola Liberec v Pardubicích, v 18.30 se poprvé představuje doma pražská Sparta. Síly ve třetím kole porovnává s Mladou...

22. září 2026  17:45,  aktualizováno  18:44

Blažková si z boxerského ME odveze medaili, v semifinále vyzve mistryni světa

Česká boxerka Stella Blažková (v modrém) během memoriálu v Debrecínu

Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3:2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila dvacetiletá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má...

22. září 2026  18:38

MS v silniční cyklistice 2026 Montréal: Program, trasy, favorité a výsledky

Belgičan Remco Evenepoel se raduje ze třetího titulu mistra světa v časovce v...

Mistrovství světa v silniční cyklistice 2026 hostí od 20. do 27. září kanadský Montréal. Na programu je celkem 13 závodů od juniorů až po kategorii Elite, včetně silničních závodů a časovek. Živé...

22. září 2026  18:29

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 odstartovalo 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechyběla ani česká reprezentace,...

22. září 2026  18:26

Na repre jsem se vždy těšil nejvíc. Macek o novém trenérovi i návratu do Česka

Sparťanský záložník Roman Macek.

V devětadvaceti prožívá jedno z nejúspěšnějších období kariéry. V létě přestup do Sparty a teď premiérová pozvánka do áčka české fotbalové reprezentace. „Věděl jsem, že se nový trenér chce...

22. září 2026  18:14

Olympijští šampioni z Francie jsou prvními semifinalisty volejbalového Eura

Francouzští volejbalisté se radují během čtvrtfinále evropského šampionátu.

Francouzští olympijští vítězové jsou prvními semifinalisty volejbalového mistrovství Evropy. Ve čtvrtfinále v Sofii porazili Rumunsko 3:0 a jejich dalším soupeřem bude v pátek v Miláně vítěz...

22. září 2026  17:05

Česko vs. Velká Británie v BJK Cupu 2026 – program, výsledky

Linda Nosková slaví výhru v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

České tenistky úspěšně zvládly svůj čtvrtfinálový duel, když porazily Velkou Británii a zajistily si postup mezi čtyři nejlepší týmy. V pátek 25. září je čeká semifinále, ve kterém narazí na vítěze...

22. září 2026  16:50

Plán, jak vydělat a zkvalitnit. Univerzitní hokej mají doplnit Američané a Kanaďané

Univerzitní liga vstupuje do osmé sezony. Poprvé ji bude vysílat televizní...

Česká univerzitní liga vstupuje do nového období. Rozšiřuje se o další čtyři týmy a přesouvá se z České televize na stanici Oneplay Sport. Navíc spouští projekt, kterým bude lákat Američany a...

22. září 2026  16:36

Češky jsou v semifinále BJK Cupu. S Británií rozhodla Nosková, Bouzková se nadřela

Linda Nosková slaví zisk rozhodujícího bodu ve čtvrtfinále BJK Cupu proti...

První krok splněn, české tenistky po výhře nad Britkami 2:0 postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu nejprve Marie Bouzková udolala Sonay Kartalovou 7:6,...

22. září 2026  16:26

Sami jsme si dávali direkty, hodnotí šampionát volejbalistů trenér Novák

Reprezentační trenér Jiří Novák během oddechového času českých volejbalistů

Od našeho zpravodaje v Itálii Osmifinále. Belgie. Konec. Volejbaloví reprezentanti jeli na mistrovství Evropy v Itálii plni optimismu, leč nepřekročili linii úspěchu, jíž byl postup mezi elitní osmičku. Postoupili sice ze...

22. září 2026  16:24

Salah má průšvih kvůli svému Rolls-Roycu. V Anglii dostal půlroční zákaz řízení

Mohamed Salah slaví gól do sítě Nového Zélandu na mistrovství světa.

Mohamed Salah má v Anglii na šest měsíců zákaz řízení. Jeho Rolls-Royce totiž na jaře zachytil radar při překročení rychlosti. Egyptský fotbalista ale nakonec nebyl potrestán přímo za samotnou...

22. září 2026  16:16

Koho Denia obsadí do své premiéry? Trenér řeší nové rozestavení i útok

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Nemůže nasadit některé hráče, které si původně vybral. Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia bude při své premiéře improvizovat. Kdo by měl v úvodním utkání nejvyšší úrovně proti Chorvatsku...

22. září 2026  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde