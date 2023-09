Hýbu se, abych mohl žrát. Konečný chce dát na budku vítězi Love Islandu

„Neznám ho, ale vím, že dělal MMA,“ tvrdí Konečný. „Neříkal bych, že se těším, ale rozhodně mi tyhle věci nevadí. Zase si tam vlezu, něco vyzkouším. Vůbec nevím, jestli soupeř něco umí nebo neumí. Ať bude šikovný nebo nešikovný, trošku ho potrápím, ať si to jako sportovec užiju. Je to exhibice, takže nejde o to, abych ho já zabil, ale on mě samozřejmě zabít může, to je v pořádku.“

Organizace Red Face původně chtěla do Česka přivézt kontroverzní fackovanou, ale Národní sportovní agentura to zatrhla.

„Jako sport jim to nepovolili, takže se to u nás nedá uspořádat. Dělají tedy různé exhibice, boxerské zápasy, MMA, plácání přes zadek. Je to taková dá se říct šaškárna okořeněná nějakými rozumnými zápasy,“ líčí olympionik. „Snaží se přitáhnout pozornost, jsou tam mediálně známí lidé, které vůbec neznám. Přesně ti z Love Island nebo youtubeři. A já budu boxovat, protože nic jiného neumím.“

Konečný kývl i proto, že jde o charitu. „Je to pro dvouletého Míšu, který se narodil s miliardou všelijakých problémů. Celý život bude bojovat, takže jde o to, aby bojoval o trošku příjemněji. Jsem v boxerském důchodu, ale rozhodl jsem se pomoct tím, že někomu jinému ublížím. Kryštof Novák dostane na budku.“

Denisa Valová a Kryštof Novák se stali vítězi reality show Love Island 2022.

Rodák z Brna se udržuje ve formě i po skončení aktivní kariéry. „Trénuju pořád, víceméně každý den. Někdy vynechám, někdy jdu dvakrát denně. Samozřejmě hodně žeru a chlastám. Což jsem dělal i při kariéře, takže jsem už tehdy musel hodně běhat, potřeboval jsem se o to víc zpotit.“

I nyní hodně běhá. „Kolo minimálně, tuhle sezonu jsem vyjel zatím jen třikrát za tři dny na dovolené a bolel mě zadek. Nejsem zvyklý. Je to spíš o všestranném tréninku, běh, boxování, posilování, různé kruhové tréninky.“

Bez pohybu si sám sebe prý představit umí. „Ale byl bych tak tlustej, že bych se nemohl skoro hýbat. Potřebuju pohyb, abych mohl žrát a pít relativně, co chci. Pořád vyhrává přibírání tuků nad hezkou postavou, ale ještě to jde,“ kření se.

Sní o tom, že jednou uběhne závod, který měří přes sto kilometrů. Letos vynechal, protože den před startem se cítil nemocný a v den akce mu službu vypověděly i nohy. „Běhá se z Libouchce na Erbenku a zpátky, na Komárku a zpátky, na Sněžník a zpátky. Ještě nikdy jsem to neuběhl, zkoušel jsem to třikrát. Čas se mi sice krátí, ale vím, že to jednou dám. Je to povinnost,“ hlásí neoblomně.

Zarputilost ho zdobila i během boxerské kariéry. „Průšvih je, že na to nejsem schopný natrénovat. Mám jinou přípravu, než abych uběhl 110 kiláků se čtyřmi kilometry převýšení.“

Nejčastěji Konečný běhá doma v Ústí nad Labem, aby šetřil čas. „Lítám kolem Erbenovy vyhlídky, a když potřebuji nějaký výkon a rovinu, jdu buď k Labi, nebo na Miladu,“ prozrazuje.

Bývalý boxer a současný trenér Lukáš Konečný se rád vydává na Jizerskou 50 nejen v zimě, ale i v létě.

Táta tří dcer, z nichž jedna se také věnuje boxu, je aktivní na více polích. Trénuje boxery v čele s profesionální mistryní světa Fabiánou Bytyqi. „Je to na hraně, ale někteří svěřenci mi možná stále nestačí,“ mrkne.

Taky podniká, vlastní restaurace, bar i svůj milovaný Eden, kde také pořádá boxerské akce. Dál je politikem, i když z ústeckého zastupitelstva se přesunul jen na obvod Severní Terasa, kde bydlí. „Na jednu stranu se mi ulevilo, na druhou mě štve, co se děje na městě.“

Pět let mu chybí do velkého životního jubilea. „Nebojím se ani padesátky. Samozřejmě věk cítím, výkonnost není taková, ale je to v pohodě. Abych zhubl, musím makat víc než dřív. Já tedy hubnu většinou tím, že na to myslím, že budu hubnout,“ řehtá se Konečný.

Jeho reálnou výkonnost brzy prověří vítěz reality show.