Senzační návrat! Bývalý mistr světa Konečný si zaboxuje naostro v 46 letech

„Fakt si uvědomuji, že jsem starý a že už to není, co bývalo. S každým dalším zápasem je riziko větší a větší,“ tvrdí Ústečan, ovšem nezavrhl, že by kariéru oprášil na delší čas. „Nikdy neříkej nikdy.“

Konečný původně neplánoval, že jeho zápas bude oficiální. Zvažoval, že se utká s populární osobností. „Chtěl jsem nějaký příběh, rozhodl jsem se, že si v Lucerně zaboxuju. V plánu byla exhibice s celebritou, všechno bylo dohodnuté, na mé poměry jsem jí měl dát i slušné prachy. Před podpisem smlouvy manažer celebrity přestal brát telefony a odpovídat na zprávy,“ mrzelo rodáka z Brna.

„Říkal jsem si, že se vykašlu na to, abych někomu dával skoro milion. Udělám si normální zápas, vyjde mě levněji. Jen pro mě to bude horší, protože se budu muset víc připravovat.“

Profesionální kariéru český olympionik vyšperkoval světovým titulem organizace WBO, v roce 2012 porazil v souboji o pás Salima Larbiho. Uzavřel ji bezmála před 11 lety, když ve Washingtonu podlehl v dalším duelu o titul mistra světa domácímu Peteru Quillinovi. Dvakrát se vrátil, v roce 2018 předčil Slováka Matúše Babiaka, před čtyřmi lety Pavla Albrechta. „Pak už jsem měl jen nějaké exhibice, třeba s fotbalistou Petrem Švancarou, ale boxem se to asi nazvat nedá.“

Boxer Lukáš Konečný v duelu s Matúšem Babiakem v pražské O2 areně.

Teď to bude echt box. Konečnému se zapíše do statistik, které má v profiringu luxusní: 52 výher, pět porážek. Ačkoli se blíží abrahámovinám, je prý neustále v pohybu.

„Šik nejsem, ale trénuju pořád. Vždycky v lednu abstinuji, takže se hodí, že k tomu přidám trénink. A budu mít motivaci, která mi částečně chyběla. Budu hubnout nějakých deset kilo do polotěžké váhy, což je 72,3 kg,“ prozradil. „Deset kilo se dá shodit za týden, ale v mém věku se to tělu už nelíbí, takže chci postupně a v klidu. Dřív jsem na zápasy většinou hubl čtrnáct kilo. Průšvih je, že mi odešlo koleno, mám ho kvůli artróze v tahu. Nemůžu běhat, jinak všechno ostatní ano.“

Jeho soupeř Tomáš Bezvoda je o devět let mladší, mezi profesionály má bilanci 17 výher, 25 porážek, dvě remízy. Konečný se označuje za favorita.

„Není to troufalé. Věřím, že až vypíšou sázky, budu i podle kurzu favoritem. Samozřejmě to nebude žádná sranda, není to, co bývalo,“ připustil dvojnásobně bronzový boxer z mistrovství světa amatérů. „Chtěl jsem rozumné jméno, aby lidi neřekli, že si vybírám slepé debily. Což Tomáš Bezvoda není. Není otloukánek, boxovat umí. Zkušenosti mám stokrát větší, ale taky jsem o dost starší. Kdybych prohrál, bude to blbé. Stát se to může.“

Pokud k šestikolové bitvě 12. dubna skutečně dojde, Konečný trumfne svého tátu Milana, předčasně zesnulého průkopníka českého profesionálního boxu. Oficiální zápas boxoval ve 44 letech. „Jenže on se vrátil pak ještě před padesátkou, ve Svitavách se utkal s Pavlem Ďurčem. Jen to není v oficiálních statistikách, byl líný si udělat zdravotní prohlídky, na tom to ztroskotalo,“ přiblížil.

Debut Jaromíry Konečné mladší v boxerském ringu dozoroval jako trenér její otec, bývalý profesionální mistr světa Lukáš Konečný.

Co by mu táta na jeho bláznovství řekl? „Úplně jednoduše, že jsem debil,“ rozesmál se navrátilec. „On v padesáti už postrádal dřívější rychlost a sílu, ale měl zkušenosti a ohromnou vůli. I v takovém věku boxerům zatápěl.“

Neprotestovaly ani Konečného manželka a tři dcery, z nichž jedna – Jaromíra – v Lucerně taky nastoupí k amatérskému zápasu. „Žena mě pochválila, že jsem jí to alespoň oznámil dopředu, což se kdysi nestalo a vyčítala mi to. Relativně to skousla,“ ulevilo se promotérovi, trenérovi a nyní už zase aktivnímu boxerovi. Jako čtyřicátník možná bude náchylnější na zranění. „To ke sportu patří, nedá se nic dělat. Teď jsem při tréninku někomu zlomil žebro.“

Lamač žeber, jak se Konečnému přezdívá, je stále v ráži. Pocítí to i Bezvoda?