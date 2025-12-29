Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Úmrtí dvou lidí potvrdila pro BBC ogunská státní policie.
Joshua, který se narodil v anglickém Watfordu, má v Nigérii kořeny, do africké země se tak vypravil za příbuznými.
K nehodě mělo dojít v pondělí na frekventované dálnici mezi hlavním městem Lagosem a Ibadanem. Vůz, v němž měl sedět právě i Joshua na místě za řidičem, jak uvádí BBC, se údajně srazil s dalším. Na místě probíhá vyšetřování.
Očitý svědek pro nigerijský server Punch Newspaper uvedl, že do sebe narazila dvě SUV. „Zastavovali jsme projíždějící vozidla, aby nám pomohla. Pak dorazili příslušníci Federálního sboru, cestující vedle řidiče a Joshuy na místě zemřeli,“ dodal.
K nehodě tak došlo jen deset dní poté, co se Joshua naposledy objevil v boxerském ringu. V Miami bojoval s americkým influencerem Jakem Paulem, kterého porazil na KO v šestém kole, když mu zlomil čelist.
Dohromady si oba měli za zápas vydělat zhruba 200 milionů dolarů, tedy čtyři miliardy korun.
Joshua je dvojnásobným světovým šampionem v těžké váze. V boji o pás v roce 2017 porazil Vladimíra Klička, posléze zdolal i Carlose Takama. Titul ztratil o dva roky později proti Andymu Ruizovi.