Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

  14:42
Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil s lehčími zraněními v nemocnici. Nehoda si vyžádala dvě oběti.
Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

foto: Reuters

Na jedné straně boxer Anthony Joshua, na druhé youtuber Jake Paul. Zápasu...
Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua.
Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua.
Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.
Úmrtí dvou lidí potvrdila pro BBC ogunská státní policie.

Joshua, který se narodil v anglickém Watfordu, má v Nigérii kořeny, do africké země se tak vypravil za příbuznými.

K nehodě mělo dojít v pondělí na frekventované dálnici mezi hlavním městem Lagosem a Ibadanem. Vůz, v němž měl sedět právě i Joshua na místě za řidičem, jak uvádí BBC, se údajně srazil s dalším. Na místě probíhá vyšetřování.

Očitý svědek pro nigerijský server Punch Newspaper uvedl, že do sebe narazila dvě SUV. „Zastavovali jsme projíždějící vozidla, aby nám pomohla. Pak dorazili příslušníci Federálního sboru, cestující vedle řidiče a Joshuy na místě zemřeli,“ dodal.

Jake Paul se brání úderům, kterými ho častuje boxer Anthony Joshua.

K nehodě tak došlo jen deset dní poté, co se Joshua naposledy objevil v boxerském ringu. V Miami bojoval s americkým influencerem Jakem Paulem, kterého porazil na KO v šestém kole, když mu zlomil čelist.

Dohromady si oba měli za zápas vydělat zhruba 200 milionů dolarů, tedy čtyři miliardy korun.

Joshua je dvojnásobným světovým šampionem v těžké váze. V boji o pás v roce 2017 porazil Vladimíra Klička, posléze zdolal i Carlose Takama. Titul ztratil o dva roky později proti Andymu Ruizovi.

