Návrat do ringu? Vladimir Kličko: Jsem připravený přijmout další výzvu

Menšík v Džiddě znovu neuspěl. S Francouzem Filsem neuhrál ani set

Jakub Menšík prohrál i druhý zápas na turnaji Next Gen pro tenisty do 20 let v Džiddě a do semifinále nepostoupí. Francouzovi Arthuru Filsovi, který ve středu také nečekaně zaváhal, dnes podlehl...