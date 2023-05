Bartl na ústecké GP v boxu prohrál až ve finále s vicemistrem světa

Bartl v Ústí nad Labem knokautoval krajana Pavla Mozgu, Maksyma Molodana z Ukrajiny porazil na body 3:2 a v semifinále proti němu nenastoupil Angličan Harris Akbar. Jonesovi, který na předloňském světovém šampionátu získal stříbro ve welterové váze do 67 kg, podlehl na body 0:5. Američané se v Ústí nad Labem představili vůbec poprvé.

Novák postoupil po dvou výhrách do semifinále váhy do 63,5 kg, ve kterém nenastoupil proti pozdějšímu vítězi Deanu Clancymu z Irska. Vicemistryně Evropy Bernardová skončila třetí v kategorii do 60 kg, kterou ovládla hvězdná Irka Kellie Harringtonová, olympijská vítězka a mistryně světa.

Kvalitní startovní pole se v Ústí nad Labem sešlo navzdory souběžně probíhajícímu mistrovství světa v Taškentu. Šampionát totiž řada zemí včetně České republiky bojkotuje s ohledem na to, že na něm světová federace IBA umožnila startovat ruským a běloruským boxerům.

Situace ve světě amatérského boxu měla dopad i na turnaj v Česku, protože z akce nakonec předčasně odstoupily výpravy Francie, Polska či Brazílie. Jak uvedl Deník, organizátoři čelili nátlaku od IBA kvůli startu Američanů, kteří iniciovali založení nové světové organizace World Boxing. Šéfem IBA je ruský byznysmen Umar Kremljov, jenž má blízký vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Hlavním sponzorem asociace je ruská energetická společnost Gazprom.