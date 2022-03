Ducár po prohře před limitem: Jsem omlácenej jak regál se zbožím v akci

Výzva byla velká, ale soupeř byl nejsilnější, s jakým se nejlepší český profesionální boxer Vasil Ducár dosud utkal. Dvaatřicetiletý borec tak na víkendovou porážku po utkání pod širým nebem v Dubaji reagoval s nadhledem.

„Jsem omlácenej jak regál se zbožím v akci v Kauflandu,“ napsal na sociální sítě. Komentář pak ještě doplnil: „Viděli jste, jak to dopadlo. Dostal jsem přes držku, byl jsem na šití,“ svěřil se fanouškům.

Mike Perez mu uštědřil pátou porážku v šestnáctém duelu mezi profesionály. Titulový zápas v zahraničí nezvládl Ducár počtvrté v řadě. Nepodařilo se mu navázat na triumf ze září 2018, kdy získal světový pás menší organizace WBF poté, co porazil Francouze Samuela Kadjeho.

O čtyři roky starší Perez byl držitelem pásu a favoritem zápasu. Bývalý juniorský mistr světa byl v ringu lepší a Ducára navíc omezovala tržná rána nad okem, ke které přišel po srážce hlavami.

„V prvním kole jsme se cvakli, tekla mi dost krev, neviděl jsem na pravé oko. V desátém kole jsme se znovu střetli hlavami, už mě měl na lopatě, smrdělo to káčkem, a tak jsme se o přestávce dohodli, že to dál už nedáme. Perez mě porazil během deseti kol, šance na to, že bych ho v dalších dvou kolem knokautoval já, moc nebyla. Bohužel je z toho první prohra před limitem, nic se neděje, jede se dál. Doufám, že se poučím,“ pronesl Ducár.

Rozhodnutí ukončit boj udělal právě s výhledem do budoucna, protože v případě K.O. by podle pravidel riskoval tříměsíční až půlroční pauzu bez dalších zápasů. A to by se Ducárovi nehodilo do plánů, protože například na začátek června se chystá jeho vystoupení na zimním stadionu ve Znojmě. Tedy ve městě, kde se učil boxovat.

„Soupeř se vybírá. Exhibice to určitě nebude, ale další titulový zápas zřejmě také ještě ne, to by bylo brzo,“ řekl jeho někdejší trenér Miroslav Jánský z oddílu Řešeto Znojmo.

Ducárův výkon ocenil jako srdnatý a bojovný, vyzdvihl fyzickou připravenost rodáka z jihomoravských Citonic, přesto u něho moc šancí na výhru neviděl. „Perez je oproti Vasilovi jinde, po boxerské stránce je lepší. Nepustil Vasilovi ani jedno kolo. Vasil udělal dobře, že to ukončil,“ shrnul zápas a jeho vyznění Jánský.

Roztržené pravé obočí z 1. kola se podle jeho mínění na průběhu podepsalo, ale nerozhodlo o výsledku. „Kdyby k tomu nedošlo, mohlo to možná vypadat jinak, ale myslím si, že by to dopadlo podobně. Perez je moc dobrý boxer, v žebříčku je níž, než patří, a to kvůli minulému distanci. Řadí se do elitní světové pětky, těžšího soupeře ještě Vasil neměl. Rána nad obočím udělala hodně, Vasil na to oko neviděl, pořád si ho musel utírat a hlídat, to je na prd, ale Perez by ho porazil i tak,“ podotkl znojemský trenér.

Co podle jeho názoru Ducárovi zápas v Dubaji ukázal? „Silově byl připravený maximálně, vydrželo toho dost. Po technické stránce musí ještě hodně zabrat. Na Pereze to bylo málo, to je ‚vyboxovaný‘ Kubánec, má za sebou přes 400 zápasů mezi amatéry,“ upozornil Jánský.