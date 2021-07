Amatérští boxeři začnou brzy bojovat v upravených váhových kategoriích

„Věříme, že tento krok umožní většímu počtu boxerů a boxerek účastnit se soutěží v příslušných váhových kategoriích, ve kterých se cítí pohodlněji a silnější. Shromáždili jsme všechny návrhy od národních federací i od respektovaných výborů AIBA. Každý hlas byl vyslyšen. Tato novinka pomůže rozvoji boxu od nejnižších úrovní až po elitní boxery,“ uvedl generální sekretář federace István Kovács.

U mužů byla nově nejnižší váhová kategorie snížena na 48 kg, upraveny byly „střední“ kategorie. Nově se bude boxovat do 63,5 kg, 67 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg a 86 kg, Nejvyšší kategorie budou do 92 kg a nad 92 kg. Nejnižší ženská váhová kategorie i nadále začíná na rozmezí 45 a 48 kg, u dalších dojde k lehkým úpravám. v rozmezí 60 až 70 kg budou nově čtyři kategorie. Tři nejvyšší - do 75, do 81 a nad 81 kg - jsou beze změn.

Úprava kategorií je dalším krokem, který má pomoct federaci získat opět kredit a vrátit se jako plnohodnotný člen do Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Po problémech na předešlých hrách v Londýně a Riu, ale i kvůli špatnému řízení a dluhům, MOV odebral zástupcům AIBA organizaci olympijského turnaje v Tokiu.