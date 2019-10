Proč boxeři umírají. Po boji v ringu vyhasl od července už čtvrtý život

K boxu Američan s haitskými kořeny přičichl ve 14 letech. Tehdy u souseda v garáži uviděl pytel, do kterého začal zarputile bouchat. Když vtom se za ním ozvalo: „Navštěvuješ cizí domy běžně?!“

Za nadšeným puberťákem tehdy postával jistý Joe Higgins, kdysi hasič a hrdina, který při teroristickém útoku během 11. září zachraňoval oběti z trosek.

Ze sousedů se postupně stali přátelé. Higgins učil nadějného hocha první údery, až s jeho svolením se Day vydal boxerské umění zdokonalovat do místní tělocvičny. Sport kombinoval Day i se studiem: nejdříve se vzdělával v rámci nutriční specializace, bakalářský titul později získal v oboru zdraví a wellness.

Pocházel ze střední třídy, otec je lékařem, matka překladatelkou na půdě OSN, jež plynně ovládá španělštinu a francouzštinu. Pravě ona odrazovala svého syna od jakéhokoliv násilí. „Miluju box. To, co je v srdci, neovlivní žádný společenský status,“ oponoval Day.

Už mezi amatéry si získal pozornost. V roce 2012 dokonce figuroval v širším výběru pro olympijské hry v Londýně. O rok později povýšil mezi profesionály. „Musím být v něčem skvělý,“ řekl Day. „Jsem v nejlepších letech a musím tvrdě pracovat. Táta říká, že tohle jsou roky, kdy bych měl míň spát a víc pracovat. Odpočinu si a vychutnám si úspěchy kariéry později.“

V supervelterové váze ovládl Day 17 zápasů, jeden skončil remízou a čtyři prohrál. Ten poslední v sobotu... V souboji s Charlesem Conwellem schytával Day řadu tvrdých úderů do hlavy. Poprvé se ze země sbíral ve čtvrtém kole. V osmém se zvedal z provazů.

A v desátém po Conwellově kombinaci zakončené levým hákem zůstal bezvládně ležet na zemi. Po převozu do nemocnice Daye lékaři okamžitě uvedli do umělého spánku. Sedmadvacetiletý boxer podstoupil operaci mozku. Ve středu poraněním hlavy podlehl.

„Kéž bych mohl vzít čas zpět,“ smutnil Conwell. „V hlavě neustále přemítám, proč a jak se to stalo. Tohle si nikdo nezaslouží,“ litoval jedenadvacetiletý Američan.

Day se stal čtvrtou letošní obětí boxerského zápasu. Na následky zranění z ringu zemřeli v červenci Argentinec Hugo Alfredo Santillan a Rus Maxim Dadašev, v září Bulhar Boris Stančov. „Je čas začít jednat,“ vyzval promotér Lou DiBella, jenž sobotní večer v Chicagu pořádal. „Musíme učinit box bezpečnějším pro všechny.“

Jenže konkrétní řešení DiBella nezmiňuje. Měli by profesionálové oblékat helmy, kterých se nedávno zbavili i amatéři? A co zpřísnění zdravotních prohlídek? „Nemyslím si, že se zavedou helmy. Určitě by se ale měly zvýšit lékařské kontroly,“ řekl Daniel Táborský, bývalý republikový šampion.

S přibývajícími počty tragických událostí roste i kritika boxu z řad expertů. „Pokud někomu dáte k. o., tak mu de facto ničíte mozek. Box by měl být jako sport zakázán, neostýchám se to říct,“ řekl Alain Ptito, kanadský expert na traumatická poranění. „Nejde ho provozovat tak, aby byl zcela bezpečný.“