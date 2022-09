Fury: Boxerská bitva o Británii nebude, Joshua nepodepsal smlouvu

„Je to oficiální. Den D přišel a je pryč. Smlouva podepsána není. Pro Joshuu je po všem. Je to u ledu. Zapomeňte na to,“ napsal na Instagramu Fury, který v dubnu po vítězství nad krajanem Dillianem Whytem ohlásil konec kariéry. Kvůli zápasu s Joshuou byl ale ochoten se do ringu vrátit.

Začátkem měsíce vyzval bývalého šampiona organizací WBA, WBO, IBF a IBO k bitvě o Británii, Joshua však podle něj šanci prováhal.

„Vždycky jsem to věděl. Bez ohledu na to, co říkáš, je mi to vlastně jedno. Hodně štěstí v kariéře a v životě. Je konec,“ uvedl Fury, který z 33 zápasů v profesionálním ringu 32 utkání vyhrál a jednou remizoval.