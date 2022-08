Boxer Fury oznámil návrat do ringu, plánuje třetí zápas proti Chisorovi

Mistr světa v těžké váze Tyson Fury oznámil návrat do boxerského ringu. Třiatřicetiletý Brit by rád nastoupil proti krajanovi Dereku Chisorovi, se kterým už se utkal v letech 2011 a 2014 a v obou případech o pět let staršího krajana porazil.