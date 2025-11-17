Netflix už se těší. Bývalý šampion Joshua bude boxovat s youtuberem Paulem

Šestatřicetiletý Brit Joshua se už několik let snaží vrátit na vrchol. Mistrem světa byl v letech 2016 až 2019 a pak znovu v letech 2019 až 2021. Mezi profesionály má na kontě 28 vítězství, v roce 2017 porazil hvězdného Vladimira Klička. Jiný Ukrajinec Oleksandr Usyk ho před čtyřmi lety připravil o mistrovské tituly.
Naposledy Joshua boxoval loni v září, kdy prohrál ve Wembley s krajanem Danielem Duboisem.
Osmadvacetiletý Američan Paul začal boxovat před několika lety. Mezi jeho soupeři v ringu od roku 2020 byli i další youtuber, bývalý basketbalista či bojovníci MMA. Loni porazil tehdy osmapadesátiletou boxerskou legendu Mika Tysona.
Letos v červnu zvítězil nad někdejším šampionem střední váhy Juliem Césarem Chávezem Jr. V ringu má bilanci 12 vítězství a jedna porážka.
„Když porazím Anthonyho Joshuu, všechny pochybnosti zmizí a nikdo mi nebude moct upřít šanci bojovat o titul mistra světa. Všem mým hejtrům - tohle jste chtěli,“ uvedl Paul.