Český Hulk po ostudě před zraky Furyho přerušil kariéru. Boxera skolila jeho hlava

„Z respektu ke všem fanouškům a lidem, kteří mě podporovali a podporují na mé cestě, bych se chtěl s vámi podělit o mé dočasné ukončení kariéry a uvolnění titulu mistra České republiky v supertěžké váze,“ napsal Šálek na svůj Facebook. „Momentálně mě v tomto sportu poráží má hlava a dál se vyjadřovat k mému výkonu v Anglii asi nemá ani nějak moc smysl.“

Zápas před zraky hvězdného mistra světa Tysona Furyho skončil pro čtyřiadvacetiletého Ústečana už po 81 vteřinách. Utkali se v pátek o titul organizace IBF. Šálkova bilance se tak zastavila na 17 výhrách a čtyřech porážkách.

„S Tomášem pracuji již více jak pět let, bohužel výsledky nejsou dobré. Chyba může být samozřejmě na obou stranách, tedy na boxerově i trenérově,“ uvedl bývalý profesionální mistr světa Lukáš Konečný na sociálních sítích; Šálka trénuje v Ústí nad Labem právě on.

ROK 2017. Český profiboxer Tomáš Šálek právě knockoutoval Laszla Tótha z Maďarska.

„Sice sedmnáctkrát vyhrál, ale paradoxně pouze dvakrát se ode mě dočkal po odboxovaném zápasu pochvaly. Kde je problém? Já to vidím jednoduše, je to jeho hlava. On na to sice má, ale bohužel jen v tréninku. V zápase je svázaný, bojácný, opatrný a jeho výkon je maximálně na dvacet procent jeho možností. Zápas s Gormanem byl ale ještě horší. Již dva tři týdny před utkáním bylo zřejmé, že to nedopadne dobře, a dopadlo to ještě hůře.“

Podle Konečného jeho svěřenec nedodržel nastavenou taktiku. „Tomáš vlastně ani neboxoval. Odtancoval pár vteřin a velmi ochotně se dvakrát odporoučel na zem. Já tam neviděl žádný přesný úder, za mě to byla zase jen jeho hlava. Strach, obavy, nevěří si. Zápas ostudný, výkon žádný. A to vše v životní příležitosti, před zraky Tysona Furyho. Ostuda pro náš box, ostuda pro mě, ostuda pro jeho sekundanty a především ostuda pro Tomáše,“ kritizoval Konečný.

A doporučil Šálkovi oddech, roční nebo dvouletou pauzu. „Sice je rozjednán jeho duel na obhajobu titulu českého mistra, ale to v tuto chvíli asi nemá ani cenu riskovat. Já mu budu doporučovat uvolnění titulu a prvně ať najde motivaci, chuť a sílu do tréninku a především do případného boje.“

Stalo se. A Šálek vysvětlil: „Poslední měsíce byly náročné, je tam dost konkrétních vlivů, které hrají velkou roli a ty já musím vyřešit.“

Díky své mohutné postavě získal přezdívku ústecký Hulk, jenže místo aby se pral se soupeři, musel už od začátku své profesionální dráhy bojovat hlavě se svým sebevědomím. „Byl jsem na škole šikanovaný, nikdy mi nic nešlo, byl jsem na všechno levej, takovej ňouma. Takže sebevědomí mám dost dole,“ líčil pro MF DNES boxer s povahou dobračiska.

„Šikanovali mě, protože jsem byl tlustej, navíc se jmenuju Šálek, takže padaly slovní narážky šálek kávy. Žádné fyzické napadání, ale psychické. To mi dost vadilo. Přitom jsem byl velkej, ještě větší než ti starší kluci, ale takový koblížek.“

Koblížek se i díky tomu v posilovně vypracoval v siláka, jenže zatímco svoji kondici zvedl, sebedůvěra se mu úplně narovnat zatím nepovedla.