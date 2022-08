Ukrajinec Usyk před soubojem s Joshuou zapěl v kozáckém oblečení národní píseň

Zápas má i speciální podtext. Usyk do něj vstupuje jako zástupce Ukrajiny, jež od února bojuje s Ruskem, které jeho zemi napadlo. Na tiskovou konferenci přišel v kozáckém oblečení a zazpíval vlasteneckou píseň. „Neboxuje proto, že by prahnul po úspěchu nebo se chtěl stát tím největším (boxerem). Zápas vzal pro svou zemi a svůj lid, protože Ukrajina potřebuje vítězství,“ řekl promotér Alexander Krasjuk, který Usyka zastupuje.

Pětatřicetiletý Usyk se sám do války zapojil, bojoval v Kyjevě. „Každý den jsem se modlil a říkal si: Prosím, Bože, nenech nikoho, aby se mě pokusil zabít,“ řekl Usyk britskému listu The Guardian. „A prosím, nenuť mě na nikoho střílet,“ doplnil s tím, že si dobře pamatuje den, kdy válka začala - 24. února měla totiž jeho dcera dvanácté narozeniny.

Olympijský vítěz z Londýna, který mezi profesionály vyhrál všech 19 zápasů, o boxu dlouho nechtěl slyšet. Nakonec se ale do ringu vrátil. „Moje země a moje čest jsou důležitější než tituly,“ podotkl Usyk. „Lidé chtějí, aby bojoval a vyhrál. Měl by držet ukrajinskou vlajku, ukrajinská hymna by měla znít po celém světě,“ řekl Krasjuk. Sobotní zápas bude v jeho rodné zemi možné sledovat zdarma a bez omezení. Usyk chtěl práva na duel sám koupit, organizátoři akce ze Saúdské Arábie mu je ale dali k dispozici bezplatně.

Do zápasu půjde Usyk mnohem těžší než minule. Bývalý šampion křížové váhy údajně nabral až 15 kilogramů. „Žádná speciální příprava nebyla. Sledoval jsem ho deset let. Nebude to těžší než jakýkoliv zápas, který jsem absolvoval. Budu lepší,“ prohlásil Usyk odhodlaně.

O tři roky mladší Joshua je připraven udělat vše pro to, aby odčinil porážku. Další nezdar by výrazně poznamenal jeho kariéru. A zřejmě by znamenal konec případnému jednání o sjednocovacím zápase o pásy všech velkých organizací s Tysonem Furym. I když Fury oficiálně ukončil aktivní kariéru.

„Dříve jsem chtěl soupeře vždy přeboxovat, Usyka i všechny ostatní. Tak jsem přistupoval i k prvnímu zápasu. Teď to bude jiné, soupeře chci rozdrtit,“ řekl Joshua pro Sky Sports News. „Vůle mi nikdy nechyběla, ani v amatérské kariéře. Agresivita mi nikdy nechyběla, ale více jsem se soustředil na jiné aspekty. Například na lepší úder nebo na to, abych se nenechal trefit. Teď mě nezajímá, jak dobrý boxer proti mně stojí. Soutěživost překoná všechny překážky,“ řekl Joshua, který také před deseti lety na olympiádě v Londýně získal zlato.

Zatímco Usyk má mezi profesionály na svém kontě 19 vítězství, Joshua vyhrál 24 z 26 zápasů. Před Usykem jej porazil i Američan Andy Ruiz. Joshua ale následně zvládl odvetu a získal své tituly zpět. Stejný plán má i nyní.