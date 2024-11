Natěšení vystřídalo bučení. Chyběla akce, kritizují v zámoří Tysona s Paulem

Ani emoce po zápase už nebyly tak velké.

Ještě před zazněním závěrečného gongu se Paul soupeři poklonil, načež vykládal: „Byla čest bojovat s Mikem. Je největším ze všech.“

Čekali jsme víc, píšou nyní americká média.

„Diváci byli místy dost neklidní a oba boxery vypískali pro nedostatek akce,“ shrnuli reportéři ESPN. Britská BBC zase uvedla, že někteří fanoušci odcházeli ještě před koncem.

Přitom promo zápasu pompéznější snad být ani nemohlo.

Zápas sledoval zaplněný AT&T Stadium.

Legendární Tyson, ten, kterému se kdysi přezdívalo Nejzlejší muž na planetě, někdejší světový šampion, jenž se mohl pyšnit kariérní bilancí 50-6, se vrátil na profesionální kolbiště. Po devatenácti letech, navíc proti youtuberovi, který – nutno dodat – má už boxerské zkušenosti.

Na zápas organizátoři lákali měsíce dopředu. Duel se měl uskutečnit v létě, kvůli zdravotním problémům Tysona ho však odložili. Na zájmu to však nic neubralo.

Téměř osmdesátitisícový stadion AT&T v Arlingtonu byl vyprodaný. Nejlevnější vstupenky se přitom daly pořídit za zhruba 50 dolarů a ty nejdražší, které obsahovaly ještě další zážitky jako třeba možnost vstupu do šaten aktérů či podepsané rukavice, se prodaly za dva milionů dolarů.

Den před utkáním se pořadatelé pochlubili, že jen na lístcích vydělali 17,8 milionů dolarů a stali se nejvýdělečnější bojovou akcí ve státě Texas. A i odměny bijců stoupaly do závratných čísel. Podle dřívějších spekulací měl Paul za zápas inkasovat 40 milionů dolarů, Tyson o polovinu méně.

Očekávaný střet vysílala streamovací platforma Netflix a i boxeři svým vystupováním budili vášně.

Paul na vážení přilezl po čtyřech, načež Tysonovi šlápl na nohu. Ten mu za to vrazil facku.

Příjezd Jakea Paula k ringu v doprovodu bratra Logana.

„Kecání končí,“ prohlásil zkušený boxer a mladší sok se rozkřičel: „Ani jsem ji necítil, je to naštvaný malý skřítek. Miku, byla to roztomilá facka, zítra tě knokautuju! Teď už je to osobní, musí zemřít!“

A pak?

„Nadšení skončilo,“ napsalo ESPN.

Bojovalo se s těžšími rukavicemi, aby se omezila síla úderů. Jednotlivá kola trvala místo tradičních tří minut jen dvě.

Věkový rozdíl byl znát. Paul měl více energie a dorážel na Tysona. Ten se spíš jen bránil a trefit soupeře pro něj bylo dost obtížné. Za celé klání se mu to podařilo jen osmnáctkrát.

Po zápase navíc přiznal, že nebyl zcela fit, což dokazovalo obvázané koleno. „Nebudu se ale vymlouvat. Byl jsem připravený, přišel jsem bojovat. Nepřišel jsem něco někomu dokazovat. Jen sám sobě,“ prohlásil.

Paul ho zasáhl osmasedmdesátkrát z 278 vyslaných ran. „Jo, snažil jsem se mu trochu ublížit,“ říkal poté. „Bál jsem se, že mě trefí. Dělal jsem, co jsem mohl.“

Mnozí uživatelé Netflixu si navíc stěžovali, že jim živý přenos padá. Spokojení nebyli ani někteří fanoušci. Když Tyson výjimečně soka trefil, sice aplaudovali a skandovali jeho jméno, při hluchých místech se však arenou neslo bučení.

Paul si připsal jedenácté vítězství v kariéře.

Pokud by se nestalo nic neočekávaného, výsledek byl dopředu jasný. Což se potvrdilo. Rozhodčí nakonec přesvědčivě ukázali na Paula. 80-72, 79-73 a 79-73.

„Je legenda,“ poklonil se posléze Tysonovi. „Vzhlížím k němu, inspiruje mě a bez něj bychom tu nebyli. Je nejtvrdší muž na planetě.“

A Tyson? Nenavnadil ho zápas k dalšímu pokračování?

„Nevím,“ řekl na ploše, načež se podíval na Paulova bratra Logana, rovněž youtubera, herce a zápasníka. „Možná budu bojovat s jeho bratrem.“

Paul by rád pokračoval na cestě za ziskem světového titulu, jak dřív prohlásil. Další na řadě má být mexický boxer Canelo Álvarez. „Všichni jsou na seznamu,“ řekl. „Canelo mě potřebuje. Ani mu nebudu volat, potřebuje výplatu. Ví, kde jsou peníze.“