Pejsar vs. Ducár. Plzeň čeká páteční vypjatá řež boxerských rivalů

Emoce plály už na pondělní tiskové konferenci v Praze. „Jaký je teď náš vztah? Asi si prošel nějakým vývojem. Dřív jsme byli kámoši, trénovali spolu, spárovali, ale teď je to trochu jiné. Pro mě je Vasil v tuhle chvíli manipulátor, možná do jisté míry i lhář, protože se do mě obouvá a říká věci, které nejsou pravda,“ zlobil se 38letý Pejsar.

„Pověz mi to, já si vše obhájím,“ odvětil o šest let mladší Ducár, hlavní tvář plzeňské stáje Patron Boxing, která páteční galavečer pořádá. Ducár bude v ringu obhajovat český titul v křížové váhové kategorii. A sesadit ho touží právě Pejsar, který s Ducárem před dvěma lety v titulové bitvě prohrál před limitem.

„Bude to úplně jiný zápas, nechte se překvapit. Nebudu říkat, jak bude probíhat, ale v hlavě to mám nastavené úplně jinak než před dvěma lety. Ten souboj nemůže dopadnout stejně jako minule. Nebo probíhat stejně. Věřte, že to bude hodně dobré,“ sliboval Pejsar, borec plzeňského AtomGymu.

Vzájemný zápas mezi obhájcem a vyzyvatelem se tak přesunul i do osobní roviny. „Nejsem u žádného výslechu, ale na tiskovce,“ uvedl například Pejsar v narážce skutečnost, že jeho rival je policista z povolání. „Já chodím i mezi lidi, do dalších gymů a tam o tobě nikdo neřekne nic hezkého. Nemáš mezi dalšími boxery dobrou pověst. Dokonce mi píšou a fandí kluci z tvého klubu,“ tvrdil.

Podle Ducára i jeho trenéra Michala Vančury je to ale nesmysl.

V prosinci 2020 Ducár rivala v pražské Lucerně jednoznačně porazil. Pejsar byl poprvé počítaný již v prvním kole, ve třetím rozhodčí duel ukončil. „V hlavě jsem zápas od začátku do konce viděl stokrát, teď to jen převedu do reality,“ řekl osmatřicetiletý Pejsar, jenž od posledního souboje vyhrál pět z osmi zápasů, naposledy v červnu porazil v Ústí nad Labem Pavla Šoura v souboji o titul v nové kategorii bridger weight (do 101,6 kg).

I Ducár je ale přesvědčený o dalším triumfu. „Osobně na game plany moc nevěřím. Každý to má podle mého takticky vymyšlené do prvního úderu. Pak je důležité přizpůsobit se na průběh zápasu. Já jsem připravený, ale člověk musí být připravený na všechno,“ prohlásil Ducár.

Galavečer „The Ring“ nabídne fanouškům boxu celkem deset zápasů, začátek je v 18 hodin.