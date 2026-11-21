Priceová byla velkou favoritkou sjednocovacího titulového zápasu, což v ringu potvrdila. Vyhrála všechna kola. „Každý profesionální boxer sní o tom, že se stane absolutním šampionem. Dosáhla jsem v boxu všeho, čeho se dá. Ale ještě nekončím, mám před sebou ještě mnoho let,“ řekla.
Rodačka z Walesu naznačila, že by se mohla posunout do vyšší váhové kategorie. „Teď už půjde jen o velké zápasy a můj odkaz,“ dodala.
Pětatřicetiletá Kotásková je česká boxerka žijící ve Vídni. Proti Priceové si připsala druhou porážku mezi profesionálkami ze 16 zápasů. „Ve lví jámě jsem ze sebe vydala všechno, co v sobě mám. A to po celých 10 kol. Lepší sportovní výzvu jsem si nemohla přát,“ uvedla Kotásková na Instagramu.
Soupeřce pogratulovala. „Jsi naprostá bestie a neuvěřitelná šampionka. Byla pro mě čest být součástí tohoto výjimečného večera,“ dodala Kotásková, která zápas dokončila s krvavým šrámem nad levým okem po střetu hlavami.