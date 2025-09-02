Boxoval s Alim, hrál se Spencerem. Zemřel boxer, který byl předlohou Rockyho

V historických záznamech jako vítěz uveden není, přesto si těmi zápasy získal věhlas a uznání. Joe Bugner se dvakrát postavil Muhammadu Alimu a ani jednou mu nedovolil knock-out. Britský boxer maďarského původu pokračoval v bohatém životě i po duelech s legendárním Američanem. Hrál ve filmech, odstěhoval se do Austrálie. V pondělí, ve věku 75 let, zemřel.
Joe Bugner a Muhammed Ali v legendárním zápase v roce 1973.

Joe Bugner a Muhammed Ali v legendárním zápase v roce 1973. | foto: AP

Joe Bugner a Muhammad Ali na společné tiskové konferenci v New Yorku v roce...
Joe Bugner na archivním snímku z roku 1972.
Bud Spencer ve filmu Policajt v Hongkongu (1975)
Bud Spencer a Terence Hill ve filmu Trumfové eso (1968)
Bugnerova rodina utekla do Británie po potlačení maďarského povstání sovětskými tanky v roce 1956. O patnáct let později už byl šampionem Británie, Commonwealthu i Evropy a řadil se do světové špičky v těžké váze.

V roce 1973 se poprvé střetl s Alim. V ringu vydržel dvanáct kol a Ali se musel spokojit s vítězstvím na body. Stejný průběh se opakoval i o dva roky později, tehdy ustál Bugner dokonce patnáct kol.

Svou vytrvalostí, urputností a zatvrzelostí si jako outsider vydobyl respekt fanoušků i samotného Aliho a společně s Chuckem Wepnerem se stal inspirací pro slavnou filmovou postavu Rockyho Balboy.

Joe Bugner na archivním snímku z roku 1972.

S přestávkami pokračoval s boxem až do roku 1999, tedy do svých 49 let. Celkem nastoupil do 83 profesionálních zápasů, z toho 69 vyhrál, 13 prohrál a jednou remizoval.

Už na konci 70. let se dostal i do filmového průmyslu. Po boku Buda Spencera si zahrál ve čtyřech filmech, před kamerou se objevil ještě v několika dalších projektech.

Usadil se v Austrálii, díky čemuž získal přezdívku „Aussie Joe“. V závěru života trpěl těžkou demencí. Zemřel v pečovatelském domě v Brisbane. O jeho úmrtí informovala Britská boxerská správní rada.

