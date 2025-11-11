Navrátilová a další sportovci apelují na Írán, chtějí zarazit popravu šampiona

  11:28
Skupina sportovců v čele s tenistkou Martinou Navrátilovou zveřejnila dopis apelující na zrušení trestu smrti pro íránského boxera Muhammada Džávada Vafaeie Saního. Třicetiletý zápasník a trenér byl zatčen v roce 2020 za účast na protivládních protestech o rok dříve. Podle obžaloby se měl provinit „šířením zkaženosti na Zemi žhářstvím a ničením veřejného majetku“.
Muhammad Džávad Vafaei Saní

Muhammad Džávad Vafaei Saní | foto: Iran Human Rights

Íránský admirál Alí Šamchání a nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí v Teheránu...
Íránský duchovní vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, se poprvé od příměří...
Íránský duchovní vůdce, ajatolláh Alí Chameneí, se poprvé od příměří...
Íránská advokátka v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová (18. listopadu 2012)
„Odsuzujeme rozhodnutí íránského režimu ze 4. října 2025 provést rozsudek smrti nad Muhammadem Džávadem Vafaeiem Saním. Jeho případ není izolovanou tragédií. Írán má chmurnou historii popravování sportovců pro jejich přesvědčení,“ stojí v prohlášení sportovců, pod které se podepsalo 22 osobností, včetně britské plavkyně Sharron Daviesové nebo bývalého kapitána australského fotbalového týmu Craiga Fostera.

„Sport má inspirovat k naději, jednotě a odvaze. Poprava sportovců pro jejich politické názory je přímým útokem na tyto hodnoty a varováním pro všechny sportovce, kteří by se odvážili promluvit. Politické popravy jsou bezohledným pokusem režimu vyděsit a umlčet rostoucí počet nespokojených obyvatel, kteří už dále nechtějí tolerovat vládu korupce a útlaku,“ pokračuje dopis vyzývající OSN a sportovní organizace k neprodlené akci.

„Svět nesmí přihlížet, zatímco Írán umlčuje své šampiony.“

Úspěch rámují zákazy. Volejbalistům Íránu se daří, ale ne všichni jim mohou fandit

Podle Amnesty International v Íránu každoročně roste počet poprav. V roce 2023 režim popravil nejméně 853 lidí, což byl 48% nárůst oproti předešlému roku. Loni to bylo dokonce 972 lidí. Letos je zatím zaznamenáno více než 800 poprav.

Jak upozorňuje dopis Navrátilové, mezi popravenými jsou také sportovci.

V roce 2020 vynesl soud trest smrti nad Navídem Afkárím, sedmadvacetiletým řecko-římským zápasníkem, za zabití člena ochranky při protestech v roce 2018.

Afkárí se proti rozsudku odvolal s tím, že se přiznal k činu během mučení. „Neexistuje jediný důkaz o tom, že jsem vinen. Ale nikdo mě neposlouchá. Chtějí jen krk do svého provazu,“ řekl před popravou Afkárí na nahrávce, kterou získaly íránské lidskoprávní organizace.

Při hromadných popravách politických vězňů v roce 1988 byli zabiti také kapitánka volejbalové reprezentace Forouzan Abdíová a kapitán národního fotbalového týmu Habib Khabiri.

