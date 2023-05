IBA suspendovala Českou boxerskou asociaci kvůli Američanům na Grand Prix v Ústí

IBA na svém webu uvedla, že boxeři a funkcionáři ze suspendovaných federací se mohou i nadále účastnit akcí s vlajkami a hymnami, ale bez svazových symbolů.

Šéfem IBA je ruský byznysmen Umar Kremljov, jenž má blízký vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. IBA umožňuje boxerům Ruska a Běloruska navzdory invazi na Ukrajinu startovat na svých akcích pod státními vlajkami. Některé země včetně USA či Česka proto bojkotovaly letošní světové šampionáty a Američané koncem dubna z IBA vystoupili a iniciovali založení nové organizace.

ČBA čelila tlakům kvůli startu boxerů USA v Ústí nad Labem už v průběhu Grand Prix začátkem května. Z 53. ročníku kvůli hrozbám sankcí od IBA předčasně odstoupily výpravy Francie, Polska či Brazílie.

IBA podala na všechny zúčastněné země v Ústí nad Labem stížnost k nezávislé jednotce pro bezúhonnost boxu (BIIU), protože ignorovaly komunikaci s ní. Šéf české asociace Marek Šimák již tehdy pro iDNES.cz řekl, že počítá s tím, že přijdou sankce. „Nejsme překvapení, co se kolem Grand Prix děje, něco takového se rýsovalo. Jsme na to připravení a budeme s právníky řešit, co dál,“ řekl.

Mezinárodní federace stanovila pro suspendované svazy několik podmínek k tomu, aby byl jejich trest zrušen. V případě ČBA je to oficiální omluva a příslib respektování pravidel IBA. Dále zaručení, že se jejích akcí budou účastnit jen boxeři z členských zemí, a to, že se podobného prohřešku nedopustí v příštích šesti měsících.

IBA je kvůli řízení amatérského boxu dlouhá léta terčem kritiky Mezinárodního olympijského výboru a tradičnímu sportu hrozí vyloučení z programu pod pěti kruhy. Pro hry v Paříži 2024 má box ještě místo jisté, pak je ale jeho budoucnost nejasná.