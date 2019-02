Už žádné kecy kolem věku, těší šampionku Bytyqi. Čeká ji mexický živel

Její titulový zápas v atomové váze do 46,27 kilogramu bude vrcholem galavečera v jejím rodném Ústí nad Labem v sobotu 6. dubna, byť je zařazený už jako sedmý z deseti. A to proto, aby její trenér a promotér akce Lukáš Konečný stihl odkoučovat jí, Tomáše Šálka a dalšího svého svěřence Stanislava Eschnera.

Zelený pás drží Bytyqi od loňského září, kdy rovněž v ústecké hale Slunety předčila britskou veteránku, tehdy 46letou Denise Castleovou. „Podle mě bude Mexičanka lepší. Má dobrý rating, drží národní titul, je mladá, takže už neuslyšíme žádné kecy ohledně věku,“ řekla Andělská pěst, která je v ringu neporažená; všech 14 duelů vyhrála. O tři roky starší Vargasové je 26 let, 12 zápasů vyhrála, tři ztratila.

Obhajovat titul je pro ústeckou hvězdu prý složitější, než ho získat. „Jsem možná trochu nervóznější, protože ho už držím a je tady možnost, že mi ho někdo sebere. A rozhodně bez toho pásu nechci být,“ nerada by ho sundávala z poličky ve svém domově. „Fabča to bude mít nehorázně těžké, i když se zlepšuje, má stále větší a větší údery a zkušenosti. Ale nedá se nic jiného než takové výzvy přijímat, pokud chce titul udržet,“ poznamenal Konečný.

Zápas golemů Pavla Šoura a domácího Tomáše Šálka bude druhým vrcholem, galavečer uzavře. 36letý Šour jako úřadující český mistr už v září na Slunetě dvacetiletého Šálka vyzýval. A konečně se dočkal. „Tomáš je mladý, chtěl jsem, aby částečně psychicky dozrál do takového zápasu. Věřím, že už je celkem připravený a že Šoura sežere před limitem,“ doufá Konečný. „Šour měl několik lukrativních nabídek z ciziny za asi desetinásobně větší odměnu, přesto zápas vzal.“

Tomáš Šálek (vpravo) se pokusí Pavlovi Šourovi odebrat pás mistra České republiky.

Těžké váhy se k sobě na včerejší tiskové konferenci chovaly uctivě. „Beru to jako zatím životní zápas. Pavel začal boxovat, než jsem se narodil, bude to zkušenost versus mládí. Na rozdíl od něj nemám co ztratit, všechno mám před sebou,“ tvrdí Šálek, kterých všech devět duelů mezi profesionály ovládl.

Šourova bilance je 10 výher, jedna porážka. „Tomáš je mladý, nabitý, skromný, jako sportovce si ho moc vážím. Chci ho porazit a ukázat, že dědek ještě něco umí,“ usmál se Plzeňan. „Počítám, že zápas bude nejtěžším v mojí kariéře, protože Tomáš je nesmírně fyzicky našláplý. Vždyť má Konečného školu.“

Mezi další taháky bude patřit střet debutanta Michala Řeháka, známého z MMA, proti pornoherci Robertu Rosenbergovi. Představí se i kontroverzní profesionální kulturista Filip Grznár v zápase se Slovákem Mariánem Džupkou. Svalnatý Američan Shawn Miller se postaví Ústečanu Radku Vařakovi, druhý ženský duel obstarají Linda Dostálková s Polkou Monikou Antonikovou.

Boxing Live nabídne deset zápasů, lístky od 80 do 5 000 korun jsou k mání v síti ticketportal. „Náklady odhaduji ke dvěma milionům, pomůže město a kraj. Ty prachy ještě nemám, na poslední akci jsem zahučel asi 200 tisíc korun,“ prozradil Konečný. „Rád bych, aby tady nula od nuly pošla. Galavečer bude zatím nejlepší, těžko bych na domácí půdu dokázal sehnat lepší startovní listinu.“