Fury při návratu do ringu porazil Machmudova na body. Pak vyzval Joshuu

Fury boxoval poprvé od porážky s Oleksandrem Usykem v prosinci 2024. Tehdy ukrajinský šampion zvládl odvetu za takzvaný sjednocovací duel, ve kterém v květnu stejného roku sebral britskému rivalovi mistrovský pás WBC a stal se absolutním šampionem těžké váhy všech hlavních organizací.
V sobotu si Fury v 38. profesionálním duelu v kariéře připsal 35. výhru. Na kontě má vedle dvou porážek s Usykem ještě remízu s Američanem Deontayem Wilderem. Po úspěšném comebacku není vyloučeno, že se potřetí utká s Usykem.
Také se ale nabízí britský souboj s dalším bývalým profesionálním mistrem světa Anthonym Joshuou, který si sobotní duel v Londýně nenechal osobně ujít. A na o rok mladšího krajana se také Fury po zápase obrátil s výzvou. „Vyzývám tě, Anthony Joshuo. Bojuj příště proti mně. Přijímáš?“ prohlásil Fury v ringu. Podle Joshuy na duel dojde, pokud se podaří vyjednat podmínky.
Šestatřicetiletý Machmudov ve 24. duelu v kariéře potřetí prohrál.