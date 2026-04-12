Fury při návratu do ringu porazil Machmudova na body. Pak vyzval Joshuu

  8:36
Bývalý mistr světa těžké váhy Tyson Fury při návratu do boxerského ringu porazil v Londýně na body ruského soupeře Arslanbeka Machmudova. Sedmatřicetiletý Brit zvítězil v dvanáctikolovém duelu jednoznačně na body.

Tyson Fury (vlevo) trefuje do krytu Arslanbeka Machmudova. | foto: Reuters

Fury boxoval poprvé od porážky s Oleksandrem Usykem v prosinci 2024. Tehdy ukrajinský šampion zvládl odvetu za takzvaný sjednocovací duel, ve kterém v květnu stejného roku sebral britskému rivalovi mistrovský pás WBC a stal se absolutním šampionem těžké váhy všech hlavních organizací.

V sobotu si Fury v 38. profesionálním duelu v kariéře připsal 35. výhru. Na kontě má vedle dvou porážek s Usykem ještě remízu s Američanem Deontayem Wilderem. Po úspěšném comebacku není vyloučeno, že se potřetí utká s Usykem.

Tyson Fury se raduje, právě na body porazil Arslanbeka Machmudova.

Také se ale nabízí britský souboj s dalším bývalým profesionálním mistrem světa Anthonym Joshuou, který si sobotní duel v Londýně nenechal osobně ujít. A na o rok mladšího krajana se také Fury po zápase obrátil s výzvou. „Vyzývám tě, Anthony Joshuo. Bojuj příště proti mně. Přijímáš?“ prohlásil Fury v ringu. Podle Joshuy na duel dojde, pokud se podaří vyjednat podmínky.

Šestatřicetiletý Machmudov ve 24. duelu v kariéře potřetí prohrál.

