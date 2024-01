Bytyqi po první porážce: po hlavičce viděla dvojmo, rozháněla pohřební náladu

Jaký byl 23. zápas vaší kariéry?

Nevyšel, jak jsme předpokládali. Nechala jsem v ringu všechno, vím, že jsem víc udělat nemohla. Tina vyhrála zaslouženě, byla lepší.

Očima trenéra Lukáše Konečného „Nebyl to špatný výkon, ale prostě to nestačilo. Obě holky boxovaly parádně, myslím, že se nemáme za co stydět. Před odvetou budeme muset více makat i přemýšlet. Výsledek byl zasloužený, ještě po 7. kole to bylo hratelné, ale závěr nám nevyšel. Respekt oběma. Fabča prohru zvládla se vztyčenou hlavou a soupeřka měla také slova uznání. Myslím, že odveta může být naprosto odlišná.“ Zdroj: Facebook Lukáše Konečného

V čem?

Těžko říct. Ve třetím kole jsem dostala hlavičku, od té doby jsem viděl dvojmo. Zbytek zápasu už mi nesedl. Ne že by ta tři kola předtím byla úplně skvělá. Pak už jsem měla všechno v mlze, tak ani nedokážu říct, jak to vypadalo. Musím se podívat na video.

Pykala Rupprechtová za tu hlavičku?

Ono jich bylo v zápase hodně, o téhle rozhodně vím. Ale nechci se na to vymlouvat, jenom říkám, že od té doby mám utkání v mlze a nedokážu říct, co tam bylo špatně. Když to vezmu pocitově, silově byla lepší, přetlačila mě, některé věci jsem nestíhala. Mám se z čeho pro příště poučit.

Jak bolí první porážka v kariéry?

Kdyby to byl výkon, za který bych se musela stydět a nepředvedla bych svoje maximum, mrzelo by mě to mnohem víc. Prostě to beru tak, že jednou to přijít muselo. Je to klišé, ale porážka mě může posunout dál. Mám na čem pracovat a vím, že jsou lepší lidi. Mám motivaci se k nim dostat a porazit je.

Jaká byla atmosféra v berlínské Verti Music Hall?

Hala byla pro Tinu, logicky. Přece jen je Němka. Ale měla jsem tam i svoje fanouškovské zázemí. Bylo to fajn. Celkově jsem si zápas navzdory porážce užila.

Co první nezdar znamená pro vaši kariéru?

To je otázka. Už v ringu jsme se bavili s manažerem Tiny, že bychom dali odvetu. Což by bylo fajn. Většinou se u WBC obhajuje jednou za půl roku, takže v příští polovině roku bychom mohly boxovat. Ale teď je brzy něco řešit, musíme si sednout s manažerem a probrat, co a jak dál. Myslím si, že odveta je reálná a určitě by tomu slušela.

Takže když se přichystáte jinak, máte na ni?

Jo. Obecně mi odvety jdou lépe než první zápasy. Rozhodně se připravím ještě líp a zpracuji na tom, co bylo špatně. S trenérem Lukášem Konečným jsme ještě neměli čas si sednout a udělat větší analýzu, i když už jsme si řekli, co se nepovedlo a co budeme muset v dalších letech zlepšit. Shodli jsme se, že jsme na to prostě nestačili.

Fabiána Bytyqi (vpravo) trefuje Tinu Rupprechtovou v berlínské Verti Music Hall během souboje o světový titul boxerské organizace WBC.

Ovlivnilo vás to, že k boxu už pracujete a navíc ještě studujete?

Rozhodně ne. Zápasu jsem dala maximum, které jsem dát mohla, ostatní šlo na druhou kolej. Výčitky v tom nemám.

Avizovala jste, že po případné prohře byste mohla jít do vyšší váhy.

Kdyby přišla nabídka odvety, padá to. Uvidíme. Musíme si na to sednout. Všechno je čerstvé.

Jak vás podpořili v Berlíně nejbližší?

Byli úplně zlatí, nikdo mi nic nevyčítal. Snažili se mě maximálně podpořit. Chviličku byla v šatně pohřební atmosféra, tak jsem to tam popíchla, že nejsme na pohřbu. A bylo to fajn.

Vánoce jste kvůli zápasu ošidila. Oslavíte je zpětně, jak jste chtěla, nebo nebude nálada?

Rozhodně bude. Zápas si chodím vždycky užít, nechodím ho vyhrát, nebo prohrát. Pro mě se nic nemění. Mrzí to, samozřejmě, trošku se tím budu prokousávat, trošku mě na Facebooku lidé hejtují. Ale Vánoce si udělám, život jde dál.