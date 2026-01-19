Zničený nos i dvojité vidění. Oběti úžasné kariéry boxerské mistryně světa Bytyqi

„Po zlomenině očnice vidím dvojitě do všech stran a nemám periferní vidění. Nosím speciální brýle proti šilhání,“ prozradila třicetiletá svěřenkyně Lukáše Konečného. Legendárního boxera, který legendu udělal i z ní. Boháče však ne. „Na barák jsem si nevydělala, jen na byt. Boxerky dostávají výrazně menší odměny než muži. A stále ještě ženský box čelí posměškům.“
Jakým?
Když si otevřu profily boxerek nebo holek z Oktagonu, najdu pod jejich příspěvky, že by měla jít do kuchyně, že ženské do ringu nepatří. To se asi nevymýtí nikdy. Každý má holt právo na svůj názor. A takové jsou a stále budou.
Lukáš je prostě takový, já si na to zvykla, naopak si neumím představit, že by říkal, tak pojď zlatíčko, pojď do toho ringu, dáme do toho všechno, beruško. Jak jsem to zažila od trenérů holek, co mi dělaly sparing. To bych vykvetla. Díky bohu za krávu rohatou.