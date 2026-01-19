Zničený nos i dvojité vidění. Oběti úžasné kariéry boxerské mistryně světa Bytyqi

Premium

Fotogalerie 50

Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:00
Vypadá jako holka z porcelánu, ale je tvrďákem ze žuly. Má andělskou tvář, ale přezdívku Andělská pěst. Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi pověsila rukavice na hřebík a stopa, kterou mezi provazy zanechala, je pro český profesionální ring zásadní. Nikdo jiný v tuzemsku tolik nepozvedl ani nezpopularizoval ženský box jako ona. Za zářivou kariéru korunovanou titulem mistryně světa ale zaplatila zdravotní daň.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Po zlomenině očnice vidím dvojitě do všech stran a nemám periferní vidění. Nosím speciální brýle proti šilhání,“ prozradila třicetiletá svěřenkyně Lukáše Konečného. Legendárního boxera, který legendu udělal i z ní. Boháče však ne. „Na barák jsem si nevydělala, jen na byt. Boxerky dostávají výrazně menší odměny než muži. A stále ještě ženský box čelí posměškům.“

Jakým?
Když si otevřu profily boxerek nebo holek z Oktagonu, najdu pod jejich příspěvky, že by měla jít do kuchyně, že ženské do ringu nepatří. To se asi nevymýtí nikdy. Každý má holt právo na svůj názor. A takové jsou a stále budou.

Lukáš je prostě takový, já si na to zvykla, naopak si neumím představit, že by říkal, tak pojď zlatíčko, pojď do toho ringu, dáme do toho všechno, beruško. Jak jsem to zažila od trenérů holek, co mi dělaly sparing. To bych vykvetla. Díky bohu za krávu rohatou.

Fabiána Bytyqio Lukáši Konečném

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Liberec vs. Hammarby IFFotbal - - 19. 1. 2026:Liberec vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
19. 1. 15:30
  • 2.45
  • 3.44
  • 2.59
Cremonese vs. HellasFotbal - 21. kolo - 19. 1. 2026:Cremonese vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
19. 1. 18:30
  • 2.65
  • 2.97
  • 3.20
Carolina vs. BuffaloHokej - - 19. 1. 2026:Carolina vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
19. 1. 19:30
  • 1.84
  • 4.32
  • 3.70
Lazio vs. ComoFotbal - 21. kolo - 19. 1. 2026:Lazio vs. Como //www.idnes.cz/sport
19. 1. 20:45
  • 3.00
  • 2.89
  • 2.88
Brighton vs. BournemouthFotbal - 22. kolo - 19. 1. 2026:Brighton vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
19. 1. 21:00
  • 1.89
  • 4.17
  • 3.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...

Sparta vzdává hold. Největší dobročinný projekt českého sportu pokračuje i letos. Sedmnáctý ročník se věnuje posttraumatickému syndromu. Domácí zápasy Sparty hrané v pondělí 26. ledna proti Olomouci...

19. ledna 2026  12:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  19. 1. 12:10

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Zničený nos i dvojité vidění. Oběti úžasné kariéry boxerské mistryně světa Bytyqi

Premium
Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru.

Vypadá jako holka z porcelánu, ale je tvrďákem ze žuly. Má andělskou tvář, ale přezdívku Andělská pěst. Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi pověsila rukavice na hřebík a stopa, kterou mezi provazy...

19. ledna 2026

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna a do bojů o velké peníze, prestiž a slávu chce promluvit i početná...

19. ledna 2026  11:58

Lehečka na Australian Open selhal, končí i Krejčíková. Tři Češky postoupily

Aktualizujeme
Jiří Lehečka v prvním kole Australian Open

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Šest českých tenistů vyrazilo na kurty během pondělního programu Australian Open. Úvodní kolo zvládly Linda Nosková, Karolína Muchová a Marie Bouzková, s turnajem se naopak loučí Barbora Krejčíková,...

19. ledna 2026  11:46

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Další zásnuby pilota formule 1. Albon požádal o ruku profesionální golfistku

Alex Albon a Lily Muni He na světové premiéře filmu F1 (New York, 16. června...

Zimní pauza ve formuli 1 přinesla další radostnou novinku. Alex Albon, jezdec týmu Williams, se zasnoubil s dlouholetou partnerkou, profesionální golfistkou Mu-ni „Lily“ Che. Dvojice tvoří pár od...

19. ledna 2026  11:27

Idole, ustup! Durant předstihl Nowitzkého, v NBA je šestým nejlepším střelcem

Kevin Durant (7) z Houston Rockets slaví svůj posun na pozici číslo šest v...

Kevin Durant se posunul na šesté místo historické tabulky střelců NBA. Sedmatřicetiletý hvězdný basketbalista předstihl Němce Dirka Nowitzkého v nedělním utkání, v němž Houston přehrál New Orleans...

19. ledna 2026  8:24,  aktualizováno  11:26

Pomikálek: Ať je každý zápas jako derby. Vyoral si zbytečně dělá nepřátele

Děčínský Maksim Šturanovič s míčem v utkání proti Ústí nad Labem

Narazí na sebe v play off basketbalové ligy rivalové Ústí a Děčín? Možná právě tohle bude největší zápletka nadstavbové skupiny A1. Zažívat El Nordico co nejvíckrát v sezoně si přejí fanoušci i...

19. ledna 2026  11:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

19. ledna 2026  10:34,  aktualizováno  11:09

Používat obě ruce je příjemné, směje se Muchová. V Austrálii má nového trenéra

Karolína Muchová při tréninku před Australian Open

Na úvod prvního grandslamu sezony nevychytala zrovna příjemný los. „Nevyzpytatelná soupeřka,“ komentovala Karolína Muchová střetnutí s 35. tenistkou světa Jaqueline Cristianovou. Po výhře 6:3 a 7:6...

19. ledna 2026  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.