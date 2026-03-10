Bulimie, anorexie a přejídání i mezi bojovníky. Tvrďáci o tom mlčí, říká Bytyqi

Boxerka Fabiana Bytyqi.

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00
Česká boxerská legenda Fabiána Bytyqi, která v lednu dala sbohem báječné kariéře vyšperkované titulem mistra světa, sama musela před zápasem do minimuší kategorie shazovat až 14 kilogramů. Drsná realita. V obsáhlém rozhovoru popisuje boj s hubnutím a poruchou přijmu potravy.

„Mamka mi říkala, že si vybuduju anorexii nebo podobné věci. Naštěstí jsem šíleně odolný jedinec. Poruchy příjmu potravy jsou ale v bojových sportech časté. Holky i kluci se najedí a strčí si prst do krku. Sportovkyně mají ze shazování rozhozenou menstruaci. Mrazí mě z toho,“ líčí drobná blondýnka. „Teď vím, že bych se po covidu vzdala světového titulu a šla do vyšší váhy dříve.“

Třicetiletá Bytyqi je šik, přesto jí redukce váhy nedělala dobře. Hladovění, vanování nebo pocení v sauna obleku se podepisovalo na jejích náladách. „Když jsem se dehydrovala, mozek byl vypnutý. Chtěla bych se tomuto tématu věnovat aspoň na Instagramu, šířit osvětu,“ předsevzala si. „A taky bych ráda, aby každý boxoval ve své váze.“

Téma poruchy příjmu potravy rozvířila česká krasobruslařka Natálie Taschlerová a Bytyqi potvrzuje, že to není ojedinělý problém.

Na kickboxu jsme měli kluky, kteří trpěli anorexií a vším možným. Ono se o tom moc nemluví, protože nikdo nechce říct, že má problém. Přece jen to je sport pro tvrďáky.

