Nejúspěšnější profesionální boxerka české historie uťala ve třiceti letech kariéru vyšperkovanou titulem mistryně světa, který dlouho držela. Když v sobotu na galavečeru Tohle je box porazila na body Maďarku Saru Orszagiovou, zjihl i její trenér Lukáš Konečný, stejně jako ona exmistr světa a ještě větší drsňák.
„Když jsem u rozhovoru děkovala trenérovi, taky natahoval. To už asi nikdy v životě neuvidím. Věděla jsem, že je to už úplně konečná,“ dojímala se třicetiletá blondýnka s přezdívkou Andělská pěst nad Konečného lesklým pohledem.
V zápase jí prý nepřepadla myšlenka, že je konec. Šlus. „Jen od trenéra jsem slyšela: Hele, je to naposledy, užij si to kolo. Při zápase jsem nostalgii nevnímala. Soupeřka nebyla technicky úplně nejlepší, ale byla taky tvrďačka. Vydržela se mnou celých šest kol ve velkém tempu, takže dobrý,“ děkovala Maďarce.
Shánění vyzyvatelky zabralo dlouhý čas. „Když máte skóre 22-3, soupeřkám se moc nechce. Nebo řeknou nesmyslnou cenu, kterou nejsme schopni uplatit. Hledali jsme někoho dva měsíce.“
Boxerce s kosovskými kořeny po tátovi po zápase proběhl před očima celý život. Doslova. Organizátoři připravili sestřih z její kariéry. V medailonku mluvila o tom, že stačí jen chtít a můžete dosáhnout všeho. Stejně jako ona, holka z Ústí nad Labem.
„Až když jsem položila rukavice do středu ringu, všechno mi došlo. Bulela jsem celou dobu jako želva. V mých očích tak 100 let, ale prý to tak strašné nebylo,“ líčila bývalá držitelka světového pásu organizace WBC v lehké minimuší váze.
Rukavice jí nechali na památku. Obdržela i řadu dalších dárků. „Třeba Jarka Konečná,“ zmínila trenérovu dceru, boxerku a kamarádku, „mi ze všech vzpomínek udělala koláž. Ze společných fotek z ringu i mých samotných. Také žena herce Romana Zacha mi věnovala obrázek, další mi dali kytky, fotky. Budu vzpomínat hodně dlouho.“
Ještě v ringu poděkovala Konečnému, že spolu přepsali historii, ale i rodině, která vydržela při shazování váhy její brutálně nepříjemné nálady. „V Brně jsem měla tátu s přítelem, mamka s bráchou nemohli, sledovali mě přes stream a před zápasem jsme si volali.“
Diváky vyzvala, ať se jde na pivo, a při afterparty se nešetřila. „Ještě ze mě mluví zbytkový alkohol, ale bylo to krásné,“ usmívala se před nedělním polednem. Loučí se s bilancí 23 výher, 3 porážky, 2 remízy.
Teď Bytyqi řeší, co dál. Zůstává v Inovačním centru Ústeckého kraje jako event manažer. Její angažmá v muzikálu Zavři oči, Maxi!, kde se objevila právě po Zachově boku, ukončila stejně jako box derniéra. „Asi už další muzikál nebude, ale zůstali mi skvělí kamarádi.“
Nabízí se rodina. „Lezu po 11 letech z ringu, nad rodinou jsem aktuálně nepřemýšlela. Nechám tomu volný průběh. Musím se v něčem dalším najít. Dělám plno sportů včetně běhání,“ svěřila se. „Dál se budu věnovat boxu, ale ne na závodní úrovni. Chci udržovat sama sebe, abych mohla pomoct holkám na českém území se sparringy. Možná i na trénování někdy dojde, pokud se mi to rozleží v hlavě.“
Rady Andělské pěsti by se českému boxu hodily náramně.