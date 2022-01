Švancara si zaboxuje s Konečným. Udeřím jako kobra, plánuje

„Třeba se mi povede Lukyho trefit na kule, vůbec mě nezajímá, že se to nesmí, ale třeba se mě pak chytí, protože ho to bude fakt bolet, a já ho srazím k zemi svojí pravačkou. Chtěl bych být ve všech médiích, že zrovna já přizabil takovou legendu boxu,“ chechtá se Švancara.

Exhibice má charitativní podtext a Konečný si pozval do ringu na tři tříminutová kola tři soupeře: místního podnikatele Petrose Karidise, zpěváka Jana Žampu, se kterým si bouchnul už v roce 2013 v Lucerně, a právě brněnského patriota Švancaru. Ostatně, i Konečný je rodák z Brna. Oba jsou vrstevníci, čtyřiačtyřicetiletý Švancara je jen o rok starší.

„Petra mám celkem rád, je to sympaťák, srandista a hlavně Brňák. Ale v ringu neznám bratra!“ hecuje Konečný, který léta žije v Ústí nad Labem. „Přemýšlel jsem, jestli mu mám jen vyrazit zuby a zlámat žebra... Ale nakonec jsem uznal, že bude lepší ho v ringu zabít! Přeci jen moje sláva pomalu vyprchala a takhle mě bude zase znát každej Brňák i každej kopálista,“ vtipkuje boxer.

Konečný získal přezdívku Chirurg díky tomu, že soupeřům lámal svými údery žebra. Švancarovi se Mercedes říká od jeho slavného výroku, když hodnotil svoji roli náhradníka ve Slavii: „Připadal jsem si jako mercedes, který nemohl vyjet z garáže.“

Petr Švancara při angažmá ve Slavii a Lukáš Konečný v souboji s Matúšem Babiakem.

Teď z garáže vjede rovnou do ringu, kde předtím ještě nikdy nestál. „Mám to nastavené tak, že se vůbec neperu, není to úplně můj šálek kávy, ač mám mezi bojovníky pár známých, dokonce kamarádů. Třeba i díky svému fotbalovému exhibičnímu Mercedes týmu, kam zvu některé kluky, například Tomáše Hrona. Znám se s Jirkou Denisou Procházkou, hvězdou MMA. Ale není to tak, že bych se v té komunitě pohyboval, že by mě bojové sporty lákaly, relativně se toho i bojím, protože nejsem úplně zápasnický typ, není to můj šálek kávy,“ přiznal pro profiboxing.cz Švancara.

Konečný ho straší už předem: „Helmy nebudou, ať je vidět krev v ksichtě soupeřů, a rukavice nám nakonec budou stačit desetiuncové.“

Švancara se nebojí: „Já mám podobné výzvy rád. Navíc je to pro dobrou věc, proto do toho jdu. Ale proč si nebouchnout do tak úspěšného boxera a trenéra, jako je Lukáš Konečný. Chtěl bych využít toho, že jsem nečitelný, protože mě nikdy nikdo neviděl boxovat, ani já to neviděl. V prvním kole po pár vteřinách použiji svůj plán a Lukýn se alibisticky zachrání tím, že si vezme suspenzor, nebo ho nachytám a ukončím ho. Věřím ve své úhyby, udeřím jako kobra. A když to nevyjde? V nejhorším budu muset navštívit zubního a budu na kašovité stravě.“

Lukáš Konečný a Petr Švancara zvou na svůj exhibiční mač.

I Švancarův vzor, slavný Diego Maradona se kdysi postavil exhibičně mezi boxerské provazy. „Viděl jsem fotky i video, nějak to k nám asi patří. Chci si prostě dokázat, že nejsem takový posera,“ hlásí bývalý fotbalista, který v české lize odkopal 14 sezon a ve 309 zápasech nastřílel 59 gólů.

Galavečer Tohle je Box 3 se uskuteční v sobotu 5. března. Hlavními body akce budou titulové bitvy v polotěžké váze mezi Michalem Rybou a Jozefem Jurkem a v těžké váze mezi Tomášem Šálkem a Pavlem Šourem. Představit se má i profesionální mistryně světa Fabiána Bytyqi.