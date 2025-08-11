Světový box truchlí. Dva zápasníci na jednom turnaji zemřeli kvůli poranění mozku

Kotari, který zápasil v lehké váze, byl 2. srpna převezen do nemocnice po duelu s Jamatem Hatou, Urakawa byl knockoutován v osmém kole zápasu v pérové váze Jojim Saitem. Oba boxeři měli podstoupit operaci subdurálního hematomu. Poranění mozku ale byla příliš vážná.
„Je mi velmi líto této ztráty. Musíme pokračovat v hledání cesty, jak udělat box bezpečnější,“ vyjádřil se Mauricio Sulaimán, prezident Světové boxerské rady.
K tragédii se vyjádřila také Světové boxerská organizace: „Smutná zpráva o úmrtí Hiromasy Urakawy přichází jen den po skonu Šigetošiho Kotari. Chceme vyjádřit upřímnou soustrast rodinám, přátelům a japonské boxerské komunitě v tomto nesmírně obtížném období.“
Japonská boxerská komise podle médií zahájila vyšetřování obou úmrtí.
Letos v únoru zemřel na následky krvácení do mozku po turnaji v Belfastu irský boxer John Cooney, i jemu bylo osmadvacet let.