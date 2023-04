Tohle byl zápas za odměnu, říkala Bytyqi. A teď sní o Japonsku

„My už dostávali nabídky ze všech stran, teď mám vysněné Japonsko,“ svěřila se v ČT sport boxerka řečená Andělská pěst. „Jsou tam dvě držitelky jiných pásů, takže bychom mohli zkusit unifikaci. Sedneme si s trenérem a rozhodneme, co dál.“

Sjednocovací duely se pořádají mezi šampiony konkurenčních organizací. Dochází k nim výjimečně, neboť přednost mají obhajoby v rámci jedné federace.

Sedmadvacetiletá Bytyqi vyšperkovala svoji bilanci na 20 výher, 0 porážek, 2 remízy. Ve světovém žebříčku jí v atomové váze do 46,27 kg patří páté místo za čtveřicí Japonek. Nejlepší je Yuko Kurokiová (27, 7, 2), která vlastní světový pás WBO. Třetí příčku drží Mika Iwakawová (12, 6, 1) a je královnou IBF.

„Všechno je o domluvě mezi organizacemi, týmy a boxery, jestli zápas bude u nich, nebo u nás a kdo ho zaplatí. Je to o trošku dražší než titulový duel pod jednou organizací – a už ten je hodně drahý,“ objasnil Lukáš Konečný, sám bývalý profesionální mistr světa a trenér nejlepší české boxerky.

Bytyqi už se s mrňavou Mexičankou, která měří jen 145 cm, utkala loni v červenci v Kosovu, tehdy však rozhodčí oznámkovali zápas jako remízový. Teď dominovala, dva sudí dali verdikt 99:91, jeden 98:92. „Našla jsem si ideální taktiku a vzdálenost. A bylo to pro mě za odměnu,“ líčila boxerka s kosovskými kořeny po otci. „Vždycky, když se napřáhla, přiletěl tam můj úder, co to zastavil, a já si říkala: A mám tě!“

Útočila z dvojitého krytu, Lópezovou zasypávala direkty, blýskla se i zvedákem. „Říkala jsem si, jestli není tohle jasné, tak už nevím co,“ tvrdila už s pásem přes rameno. Jednou podklouzla, ale od provazů se hned vymrštila zpátky na nohy.

„Už v Kosovu měla vyhrát, remíza mě tehdy překvapila. Teď předvedla profesorský, chytrý výkon,“ chválil Konečný. „Další skvělý úspěch. Není toho o moc víc, co může v profiringu ringu získat.“