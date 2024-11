Bytyqi nesplnila váhu, v sobotu nebude boxovat o světový titul

„Bohužel to krachlo. Fabča odpadla, neudělali jsme váhu...“ napsal Konečný. Osmadvacetiletá Bytyqi měla boxovat v nejnižší ženské kategorii do 46,2 kg. Titul šampionky mohla získat opět po necelém roce, poté co v lednu prohrála s Němkou Tinou Rupprechtovou a přišla o pás organizace WBC.

Osmadvacetiletá Bytyqi si proti Rupprechtové připsala zatím jedinou porážku v profesionální kariéře. Důvodem bylo i zranění v obličeji, se kterým podstatnou část zápasu absolvovala. Po srážce hlavami utrpěla zlomeninu očnice a následně musela na operaci. Nyní už je v pořádku a měla za sebou i „zkušební“ zápas proti Maďarce Judit Hachboldové.

„Šla jsem vyloženě otestovat, jestli můžu vůbec v boxu pokračovat. Byla jsem nervózní, že mě dřívější zranění bude limitovat, že na to budu myslet. A ono vůbec,“ řekla Bytyqi po utkání.