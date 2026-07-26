Joshua se vrátil do ringu po vážné nehodě, Albánce knokautoval ve druhém kole

Ve svém 34. duelu v profesionálním ringu si Joshua připsal 30. vítězství. Jeho dalším soupeřem by měl být koncem roku krajan Tyson Fury, rovněž bývalý mistr světa, který již několikrát ohlásil konec kariéry, ale vždy se vrátil.
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Joshua unikl smrti jen šťastnou náhodou. Řidiči po nehodě hrozí doživotí
V pátek Fury porazil v Thajsku Poláka Mariusze Wacha. Stejně jako v Rijádu nešlo v zápase o žádný titul.
Joshua při havárii nedaleko Lagosu utrpěl lehká zranění a strávil tři dny v nemocnici na pozorování. Nehodu nepřežili jeho kondiční trenér Sina Ghami a další kouč Latif Ayode.