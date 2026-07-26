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Joshua se vrátil do ringu po vážné nehodě, Albánce knokautoval ve druhém kole

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  9:29

Britský boxer Anthony Joshua (vlevo) porazil Albánce Kristiana Prengu. | foto: AP

Bývalý mistr světa v profesionálním boxu těžké váhy Anthony Joshua se vrátil vítězně do ringu sedm měsíců po tragické autonehodě v Nigérii, při níž přišli o život dva členové z jeho týmu. Šestatřicetiletý Brit knokautoval v Rijádu ve druhém kole Albánce Kristiana Prengu, i když se předtím po jeho úderech ocitl dvakrát na zemi.

Ve svém 34. duelu v profesionálním ringu si Joshua připsal 30. vítězství. Jeho dalším soupeřem by měl být koncem roku krajan Tyson Fury, rovněž bývalý mistr světa, který již několikrát ohlásil konec kariéry, ale vždy se vrátil.

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V pátek Fury porazil v Thajsku Poláka Mariusze Wacha. Stejně jako v Rijádu nešlo v zápase o žádný titul.

Joshua při havárii nedaleko Lagosu utrpěl lehká zranění a strávil tři dny v nemocnici na pozorování. Nehodu nepřežili jeho kondiční trenér Sina Ghami a další kouč Latif Ayode.

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